Başkan Altay Konya’da misafir edilen depremzedelerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem bölgelerinden Konya’ya gelip Mesnevi ve Kimya Hatun yurtlarında misafir edilen depremzede ailelerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da misafir edilen depremzede aileleri kaldıkları yurtlarda ziyaret etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerle Türkiye’nin son yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşadığını ifade eden Başkan Altay, 6 Şubat’tan bu yana Hatay başta olmak üzere depremin etkilediği şehirlerde el birliğiyle hayatı normale döndürmek için mücadele ettiklerini kaydetti. Başkan Altay, depremin ardından çeşitli şehirlerden Konya’da gelen binlerce depremzedeyi en güzel şekilde misafir etmeye gayret ettiklerini dile getirerek, “Deprem bölgesinden şehrimize gelip Mesnevi ve Kimya Hatun yurtlarımızda kalan misafirlerimizi ziyaret ettik. Onların rahat etmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu zor günlerden daha da güçlenerek çıkacağımıza olan inancım tamdır. Ortak duamız; Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.