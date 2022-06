Başkan Altay: “Konya’da gençlerin bilim ve teknolojiye olan merakı bizleri memnun ediyor”

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Türkiye’nin en büyük bilim festivali olan Konya Bilim Festivali 9’uncu kez kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek Konya Bilim Festivali 23 Haziran’da başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nin 7’den 70’e bilimi sevdirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Konya Bilim Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı Konya Bilim Festivali’nin bu yıl 9’uncusunu düzenleyeceklerini ifade eden Başkan Altay, “Türkiye’nin en büyük bilim festivalinde her yaştan katılımcıya ilham kaynağı olacak yenilikler ve yüzlerce bilimsel etkinlik hazırladık. Ayrıca değişiklik yaparak her yıl Ekim ayında yaptığımız festivali bu yıl Haziran ayına aldık. Bilim meraklılarına bilimle iç içe olacakları dolu dolu dört gün hazırladık. Konya’da gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan merakı bizleri memnun ediyor. Şehrimizden ve ülkemizin her yerinden tüm öğrencileri ve bilim meraklısı olan herkesi festivalimize bekliyorum” dedi.

Ziyaretçileri zengin içerikli bilimsel etkinlikler bekliyor

Seçkin kurum ve kuruluşların yer alacağı Konya Bilim Festivali’nde Milli Teknoloji Hamlesinin gururu; TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ASELSAN KONYA, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ gibi önemli savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşları da boy gösterecek. Ayrıca yerli ve milli teknolojiler ile İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar gibi araçlar da her yıl olduğu gibi meraklılarıyla buluşacak. Bu yıl ilk kez akşam yapılacak Konya Bilim Festivali’nde video mapping (haritalama) ve ışık gösterileri, dron gösterisi, tematik atölye alanları, eğlenceli sahne gösterileri ile birlikte “NASA&CERN” ve “Source of Life” temalarında üç boyutlu salonlar ve farklı temalarda birçok sergi de yer alacak. Konya Bilim Festivali 23, 24, 25, 26 Haziran’da Konya Bilim Merkezi’nde 16.00-23.00 saatleri arasında gezilebilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgiye “bilimfest.com” adresinden ulaşılabiliyor.