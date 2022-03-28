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Başkan Altay: “Konya Türkiye adına üretmeye devam ediyor”

Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkta kaba yem açığının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla 31 ilçede 156 mahalledeki çiftçilere yüzde 50 hibe destekli 52 bin kilogram sertifikalı yonca tohumu desteğinde bulundu.

KONYA 28.03.2022, 15:39
Başkan Altay: “Konya Türkiye adına üretmeye devam ediyor”

Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkta kaba yem açığının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla 31 ilçede 156 mahalledeki çiftçilere yüzde 50 hibe destekli 52 bin kilogram sertifikalı yonca tohumu desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kalkınmayı hızlandırmak ve çiftçinin refahını artırmak için üreticiye tohum desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde çiftçilere tohum teslim programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son dönemde yaşananlara bakınca ülkelerin en büyük sorununun tarım ve gıda tedariki olduğunu belirterek, Konya Ovası’nda yapılan üretimle Türkiye’nin bu konuda çok iyi bir noktada olduğunu söyledi.

“Kaba yem açığının giderilmesi için destek veriyoruz”

Özellikle pandemi döneminde Konya’nın Türkiye adına üretmeye devam ettiğini vurgulayan Başkan Altay, “Şu anda Ukrayna’da ve Rusya’da yaşananlar da gıda üretiminin ve tedarikinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın üretimlerini artırmaları için ciddi desteklerde bulunuyoruz. Konya, tarımda birçok noktada özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan konusunda Türkiye’nin ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Özellikle işletmelerin en büyük sorunu kaba yem açığı. Bu açığın giderilmesi adına bu yıl toplamda 4 milyon liralık destekte bulunacağız” dedi.

“Amacımız vatandaşımızın gelirinin artırılması”

Daha önce 31 ilçede bin 514 çiftçiye 290 bin kilo Macar fiği tohumu dağıttıklarını anımsatan Başkan Altay, “Bugün de 1,3 milyon liralık yüzde 50 hibe ile yonca tohumu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çiftçimizin, üreticimizin en büyük eksiği olan kaba yem açığını kapatmak ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız verdiğimiz desteklerle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelirinin arttırılması, ihtiyaçlarının giderilmesi. 2022 yılında da tarımsal desteklerimize devam edeceğiz inşallah. Sırada fidan desteklerimiz var. Ceviz, elma, adaçayı, kekik başta olmak üzere çiftçilerimizin yüzde 50 hibe destekli başvuruları için teminleri gerçekleştiriyoruz. En kısa süre içinde onları da dağıtmış olacağız. Bugün çiftçilerimize dağıttığımız sertifikalı yonca tohumlarının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

30 bin ton kaba yem üretilmesi planlanıyor

Hayvancılıkta kullanılan kaba yem açığının kapatılması için Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 31 ilçede 156 mahalledeki çiftçilere yüzde 50 hibe destekli 52 bin kilogram sertifikalı yonca tohumu desteğinde bulunuldu. Böylece bölgede 8 bin 700 dekar alanda ekim yapılması ile yaklaşık 17 bin 400 ton ot üretimi gerçekleştirilmiş olacak. Toplamda bu sezon verilen Macar Fiği ve yonca tohumu desteklemesi çerçevesinde de Konya’da 36 bin 700 dekar alanda 332 bin kilogram yem bitkisi tohumu ile yaklaşık 30 bin ton kaba yem üretilmesi planlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı tarımsal desteklemeleri çerçevesinde önceden başvurularını aldığı; ceviz, yarı bodur elma, asma, adaçayı, kekik, aronya, badem fidanlarının da önümüzdeki günlerde dağıtımlarını yapacak.

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