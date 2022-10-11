Başkan Altay: “Konya olarak, yerel yönetim modelimizle dünya vizyonu ortaya koyuyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Güney Kore’nin Daejeon Büyükşehir Belediyesi kardeş şehir protokolü imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Güney Kore’nin Daejeon Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir protokolüyle Konya’nın kardeş şehir sayısı 65 oldu. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Dünya Kongresi için Güney Kore’de bulunan UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güney Kore’nin Daejeon Büyükşehir Belediye Başkanı Lee Jang Woo ile kardeş şehir protokolü imzaladı.

"Belediyeciliğin okulu Konya’dır"

Daejeon şehrinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Altay, Güney Kore’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konya’nın kardeş şehir sayısının 65’e yükseldiğini söyledi. Başkan Altay, “Umarım bundan sonra karşılıklı ilişkilerimiz artarak devam eder. Türk ve Kore toplumlarının kardeşliğini böyle imzalarla pekiştirmesi gelecekte dostluğumuzun ve kardeşliğimizin birer nişanesidir. Konya Modeli Belediyeciliği, UCLG çatısı altında başta kardeş olduğumuz şehirler olmak üzere tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Konya, yerel yönetimlerde model bir şehir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yerelde yaptığımız hizmetleri ve yerel yönetim modelimizi tüm dünyanın istifadesine sunmak istiyoruz. Belediyeciliğin okulu Konya’dır. Konya olarak, yerel yönetim modelimizle dünya vizyonu ortaya koyuyoruz. Bu yönüyle saygın bir geçmişi olan Türk ve Kore halklarının bu ilişkiyi yarınlara taşımaları adına atılan imzaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

"Türklerle özel bir gönül bağımız var"

Daejeon Belediye Başkanı Lee Jang Woo ise, Türkler ve Koreliler arasındaki dostluğun ve gönül bağının sevgi dolu bir geçmişi olduğuna işaret ederek, Türkiye ve Güney Kore arasında savunma sanayi ve teknoloji konusunda iş birliği yapmak istediklerini belirtti. Deneyim paylaşımının iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğine dikkat çeken Woo, “Türkiye’nin Kore Savaşı’nda Güney Kore’ye verdiği destek dolayısıyla Türklere karşı özel bir sevgimiz ve gönül bağımız var. Savaşta Türkiye’den kalkıp ülkemize gelerek bizlere destek olan sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca savaşta hayatını kaybeden ve yaralanan gazilere de minnetlerimizi sunuyorum. Kardeş şehir protokolümüz hayırlı olsun. Birlikte çalışacak olmaktan dolayı memnunuz” dedi.

Konuşmaların ardından Konya ile Daejeon şehirlerini kardeş yapan protokol imzalandı.