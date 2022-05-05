banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak

Başkan Altay: “Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hep birlikte şehrin çehresini değiştiriyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 42 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük belediye teşkilatına sahip organizasyonu olduğunu kaydederek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla Konya’nın çehresini değiştirecek işlere hep birlikte imza atıyoruz” dedi.

KONYA 05.05.2022, 17:12
Başkan Altay: “Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hep birlikte şehrin çehresini değiştiriyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 42 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük belediye teşkilatına sahip organizasyonu olduğunu kaydederek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla Konya’nın çehresini değiştirecek işlere hep birlikte imza atıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde belediye çalışanlarıyla toplu bayramlaşma programında bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Altay, pandeminin ardından tüm kısıtlamaların ortadan kalktığı, ziyaretlerin gönül rahatlığı ile yapabildiği bir bayram yaşandığını belirterek, tüm belediye çalışanlarının bayramını kutladı. Yoğun bir Ramazan ayını geride bıraktıklarını anlatan Başkan Altay, “İlçe ziyaretlerinde bulunduk, iftarlarda, sahurlarda hemşehrilerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla bir araya geldik. Yatırımlarımızı yerinde inceleme fırsatı bulduk. Konya mübarek bir belde ve bu beldeye hizmet etmek herkese nasip olmaz. Onun için hep birlikte Hazreti Mevlana’nın şehrine, Sultan Alaaddin’in şehrine hizmet ettiğimizden dolayı şükretmemiz gerekiyor” dedi.

“Konya’nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz”

Konya’da yaşayan 2 milyon 277 bin kişinin kendilerinden hizmet beklediğine dikkat çeken Başkan Altay şöyle devam etti: “Göreve geldiğimiz günden itibaren Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla yoğun bir şekilde Konya’nın çehresini değiştirecek işlere hep birlikte imza atıyoruz. Yıllardır konuşulan Konya’nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Türbe Önü Kentsel Dönüşümünde büyük bir mesafe kat ettik. İnşallah birkaç ay içerisinde hizmete alacağız. Larende Caddesi’nde çok önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan kamulaştırma çalışmaları yapıyoruz, bir taraftan Larende esnafının yeni yerlerine taşınması ile ilgili hazırlık sürecini devam ettiriyoruz. Alaaddin Caddesi şehrimize yakışır bir görünüm haline geldi. Eski Stadyumun bulunduğu alanda Türkiye’nin en önemli Millet Bahçelerinden birini yapıyoruz. Konya’nın önemli cazibe merkezi olan Meram’da Tavus Baba etrafında önemli bir düzenleme hayata geçti. Ayrıca Akyokuş’ta hem Akyokuş Kasrı’nı hayata geçiriyoruz hem de palye düzenlemesiyle Akyokuş’u yeniden bir cazibe merkezi haline getiriyoruz. Konya’nın önemli problemlerinden olan cephaneliğin taşınması ile ilgili süreç devam ediyor. Yine yıllardır üzerinde konuşulan ve artık bir kangren haline dönmüş olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin dönüşümü ile ilgili yeni sanayi sitesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Bütün bunları hep birlikte Konya’mıza kazandırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz.”

“İslami Dayanışma Oyunları için büyük bir hazırlık içindeyiz”

Konya’yı Ağustos ayında düzenlenecek önemli bir organizasyona hazırladıklarını hatırlatan Başkan Altay, “5. İslami Dayanışma Oyunları şehrimizde gerçekleştirilecek. Dünyanın 56 ülkesinden 3 binden fazla sporcuyu, antrenörlerini ve heyetlerini Konya’mızda ağırlayacağız. 56 ülkenin gündemi Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları olacak. Onun için büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Şehrimizin caddelerini, sokaklarını oyunlara hazırlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da oyunlar için şehrimize önemli tesisler kazandırıyor” dedi.

“Türkiye’nin en güzel kütüphanelerinden birinin inşaatı bu yıl başlıyor”

Büyükşehir Belediyesi binasını deprem yönetmeliğine uymadığı için yıkmak zorunda kaldıklarını anımsatan Başkan Altay, “Şu anda orada Türkiye’nin en güzel kütüphanelerinden birinin inşaatına bu yıl içerisinde başlamayı hedefliyoruz. Konya’nın ulaşımına katkı sunmak için yeni caddeler, köprülü kavşaklar inşa edeceğiz. Yeni tramvay hatlarının planlamaları devam ediyor. Tüm bu hizmetleri sunarken ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışı ile suyu ve ulaşımı en ucuz şehir olarak Türkiye gündeminde konuşulur hale geldik. İndirim vaadi ile gelenlerin toplu ulaşımı 7 liraya verdiği ülkemizde şu anda iki buçuk liraya sivil, bir buçuk liraya öğrenci taşımaya devam ediyoruz. İnşallah 2022 yılında da o fiyatlarla taşımaya devam edeceğiz. Bu süreci dayanabildiğimiz kadar devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Bu hizmetleri sunarken bir taraftan da ulaşım filomuzu gençleştirmek adına yeni otobüsler kazandırmakla ilgili çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Biz büyük bir aileyiz"

“Biz büyük bir aileyiz ve bu mübarek şehre hizmet ediyoruz” şeklinde konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Konya 42 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük belediye teşkilatına sahip organizasyonu. Toplamda 10 bin çalışanımızla bu şehre hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren gösterdiğiniz gayrete, fedakarlığa ve güvene sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu aile sadece Büyükşehir Belediyesi’nden oluşmuyor. İlçe belediyelerimiz de bizim en önemli paydaşlarımız. Başta merkez ilçelerimiz olmak üzere 31 ilçemizde uyum ve koordinasyon içerisinde süreci yürütüyoruz. Bu ilçe belediyesinin görevidir, bu Büyükşehir Belediyesi’nin görevidir ayrımı yapmadan Konya’nın eksiklerini tamamlamak için birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Çünkü hepimiz kamu görevi yapıyoruz. Vatandaş bizlere birlik beraberlik içerisinde çalışmamız için oy veriyor. Bu dönemin bence en önemli kazanımlarından birisi de bu oldu. Hep birlikte sorunları tespit ediyoruz, hep birlikte çözüyoruz. İnşallah bundan sonra da Konya’yı hep birlikte çok güçlü yarınlara hazırlamak için gayret edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en güçlü belediyesi

Türkiye’yi ve dünyayı gezdiklerini ve Türkiye’nin en güçlü belediyesinin, yetişmiş insan kaynağı en güçlü belediyesinin Konya Büyükşehir Belediyesi olduğuna inandığını ifade eden Başkan Altay, “Buradaki bütün arkadaşlarımız bu mübarek beldeye hizmet etmenin bilinci ile çalışıyor. İnşallah bu çalışmalarımız vatandaşlarımızdan bugüne kadar takdir gördüğü gibi bundan sonra da görecek. Çünkü biz işimizi aşkla yapıyoruz. Çünkü biz sandıkta bize oy versinler diye değil, vatandaşın bize verdiği sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz. Bunu bir vebal olarak görüyoruz. Biz, kamu kaynağı kullanıyoruz. Kullandığımız her kuruş garip gurebanın, yetimin vergilerinden oluşuyor. Bunu en doğru şekilde harcamak için çaba sarf ediyoruz. Allah’ın izniyle Konyalıların başını önüne eğecek bir iş asla yapmadık bundan sonra da yapmayız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:10
Güneş 05:51
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:11
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
10°
parçalı bulutlu