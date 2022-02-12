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Başkan Altay: “Konya görülmeye değer bir şehir”

Konya Büyükşehir Belediyesi dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan EMITT’te Konya’yı tüm ilçeleri ile birlikte tanıttı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’ya gelen turist sayısını artırmak ve şehrin turizm gelirini artırmakla ilgili ilçe belediyeleriyle yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

KONYA 12.02.2022, 18:00
Başkan Altay: “Konya görülmeye değer bir şehir”

Konya Büyükşehir Belediyesi dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan EMITT’te Konya’yı tüm ilçeleri ile birlikte tanıttı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’ya gelen turist sayısını artırmak ve şehrin turizm gelirini artırmakla ilgili ilçe belediyeleriyle yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ve Konya’yı temsil eden ilçe belediyelerinin stantlarını ziyaret etti. Bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen EMITT’te, “Konya Seni Bekliyor” mottosu ile yerini alan Konya Büyükşehir Belediyesi, dünyadaki 5 büyük turizm fuarı arasında yer alan organizasyonda şehrin tarihi ve turistik zenginliklerini dünyaya tanıttı.

“Konya’ya yapılacak turların sayısını artırmakla ilgili çaba sarf ettik”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, fuarın son gününde merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte stantları ziyaret etti. Konya’yı her platformda tanıtmaya çalıştıklarını, EMITT’in de dünyanın en önemli organizasyonlarından birisi olduğunu ifade eden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Açıldığı günden beri de birçok misafirimizi standımızda ağırladık. Standımızı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanımıza ve İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya’ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Konya kadim bir şehir. Selçuklu’nun payitahtı, Hazreti Mevlana’nın şehri. Bu şehre gelen turist sayısını ve Konya’nın turizm gelirini artırmakla ilgili belediyelerimizle yoğun bir çaba sarf ediyoruz. EMITT de bu tanıtım için bize çok büyük bir fırsat oluşturdu. Konya’nın tüm ilçelerinin güzelliklerini hem ziyaretçilerimize hem de birinci ve ikinci gün profesyonellere anlatarak Konya’ya yapılacak turların sayısını artırmakla ilgili çaba sarf ettik” dedi.

“Tüm Türkiye’deki vatandaşlarımızı Konya’mıza davet ediyorum”

Fuar süresince bir taraftan da Ağustos ayında Konya’nın ev sahipliği yapacağı İslam Oyunları ile ilgili tanıtım yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Konya görülmeye değer bir şehir. Hem şehir dışında yaşayan Konyalı hemşehrilerimizi hem de tüm Türkiye’deki vatandaşlarımızı Hazreti Mevlana’nın şehrine, Selçuklu payitahtına, Çatalhöyük’ün şehrine davet ediyorum. Konya’ya hızlı trenle ulaşmak çok kolay. Özellikle İstanbul, Eskişehir ve Ankara’da yaşayan vatandaşlarımız hızlı tren konforuyla Konya’mıza gelebilirler. Konya’nın gastronomisini tadıp şehri ziyaret edebilirler. Fuarda ilçe belediyelerimizle birlikte yer alıyor, tüm ilçelerimizin tanıtımını yapıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 42 bin kilometre alandaki Konya’nın tüm güzelliklerini burada tanıtıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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