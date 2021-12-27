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Başkan Altay: “Konya Bilim Merkezi’nde bir yılda 380 bin ziyaretçi ağırladık”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2021 yılında 380 bin ziyaretçiyi ağırladı.

KONYA 27.12.2021, 15:07
Başkan Altay: “Konya Bilim Merkezi’nde bir yılda 380 bin ziyaretçi ağırladık”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2021 yılında 380 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi, 2021 yılında yüzbinlerce bilim meraklısını ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk ve en büyük bilim merkezini Konya’ya kazandırmalarının ardından Konya Bilim Merkezi’nin her geçen gün gelişerek büyümeye devam ettiğini ifade etti. Konya Bilim Merkezi’nin hizmete girdiği günden beri 2,5 milyondan fazla ziyaretçiye kapılarını açtığını ifade eden Başkan Altay, “Sadece 2021 yılında Konya’dan ve Konya dışından 380 bin ziyaretçiyi ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Amacımız her yaştan insanı bilimle buluşturmak; özellikle çocuklara ve gençlere bilimi sevdirmek. Bu kapsamda yıl içinde onlarca bilimsel etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bilime meraklı herkesi önümüzdeki yıl da Konya Bilim Merkezi’ni görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

"Şehrin sembol yapılarından biri oldu"

Bilimsel sergilerin ve etkinliklerin yanında; planetaryumu, gözlem kulesi, kütüphanesi, toplantı salonları, bilim kampları ile öğrencilere eğitimler veren Konya Bilim Merkezi, şehrin sembol yapılarından biri haline geldi. Konya Bilim Merkezi 2021 yılında yapılan 8. Konya Bilim Festivalinde 251 bin 957 ziyaretçiyi ağırladığı 8. Konya Bilim Festivali ile birlikte; Astronomi Festivali, Çatalhöyük Arkeoloji Festivali, Matematik Festivali, Nano Teknoloji Festivali, Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü, STEM Kampı, Teknoloji Kampı, Doğa Kampı, Astronomi Kampı, Sıfır Atık Günü, Robot Günü, TÜBİTAK 4004 Doğanın Kesfi Yaz Okulu, Yapı ve Tasarım Günü, Bahçede Bilim Günü, Devfest 2021, Tasarım Heckathonu, Yıldız Günü, Toprak Günü, Renk Günü gibi birçok festival ve etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde okul döneminde her gün bine yakın öğrenciye rehberler eşliğinde gezi programı, planetaryum gösterimleri ve müfredata uygun atölye ve laboratuvar etkinlikleri yapılan merkezde ayrıca yaz, kış ve ara tatil dönemlerinde yine öğrencilere yönelik enerji, çevre, iklim robotik, kodlama ve birçok temada atölye laboratuvar eğitimleri veriliyor. Konya’nın turistik destinasyonları arasında önemli bir yer edinen Konya Bilim Merkezi, çevre illerden gelen ziyaretçileri de farklı programlarla ağırladı. Ülkemizde farklı alanlarda kendini kanıtlamış uzman eğitimciler bilim merkezinde düzenlenen söyleşi ve konferanslara katıldı. Hafta sonları farklı temalarla özel etkinlerinin devam ettiği Konya Bilim Merkezi, ziyaretçilerini sürekli yenilenen etkinliklerle ağırlamaya devam ediyor.

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