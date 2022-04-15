Başkan Altay ilk kez oruç tutan çocukları bu yıl da sevindiriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Ramazan geleneğini yaşatmak ve çocukları oruca teşvik etmek amacıyla bu yıl da ilk kez oruç tutan 7-8 yaş arası 42 bin çocuğu sürpriz hediyelerle sevindirecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ilk orucunu tutan 7-8 yaş arasındaki çocukları çeşitli hediyelerle sevindirecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “İlk oruç satın alma” geleneğine devam ettiklerini belirterek, “Geçtiğimiz yıllarda bu projemizi hayata geçirdiğimizde binlerce çocuğumuzun ve ailemizin güzel temennilerini ve dualarını almıştık. Bu yıl da çocuklarımızın Ramazan ayında yüzlerinin gülmesini sağlamak için 7-8 yaşında ilk orucunu tutan ve başvuru yapan ilk 42 bin çocuğumuza çeşitli hediyeler yollayacağız. Şehrimizin bereketi olan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan geleneğini yaşatmak 7-8 yaş arasındaki çocukları kapsayan ilk oruç hediyesi için başvurular “ilkoruc.konya.bel.tr” adresinden alınıyor.