Başkan Altay: “İlçelerimizi merkez standardına getirmek için çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüyük’e kazandırılan ilçe otogarının açılışını yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin Hüyük’e kazandırdığı otogarın açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri günden itibaren Hüyük’te altyapı ile ilgili önemli işler gerçekleştirildiğini, sosyal hayatla ilgili de birçok proje hayata geçirildiğini ifade ederek bugüne kadar ilçeye güncel bedelle 323 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Her yıl yeni bir şey yaparak ilçeleri merkez standardına getirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bunun için Belediye Başkanımızla, İlçe Başkanımızla, meclis üyelerimizle istişare halindeyiz. İnşallah verdiğimiz sözlerin tamamını yerel seçimlerden önce yerine getirmiş olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın garantisidir” açıklamasını yaptı.

Hüyük’ten 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü bir destek isteyen Başkan Altay, “Hüyük, sandığı koyduğumuzda gereğini yaptı. İnşallah yine yapacaktır. Otogarımız hayırlı olsun. İnşallah nice hizmetlerde birlikte olalım diye temenni ediyorum” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek de, “Burası Selçuklu toprakları. Selçuklu ecdadımız buralardan Türk İslam medeniyetini Anadolu’ya yerleştirmiş. Onların torunları olarak bizim görevimiz de aldığımız emaneti gelecek kuşaklara salimen teslim etmek. Daha güçlü, daha müreffeh ve dünyada söz sahibi bir ülke olarak gelecek kuşaklara ülkemizi miras bırakmak. Büyükşehir Belediyemiz şehrin her noktasında, şehrin her bölgesinde, mahallesinde bir şekliyle problemlere çözüm üretmeye çalışıyor. Hizmet halkalarına yeni halkalar eklemeye gayret gösteriyor. Bu yatırım Hüyük’e değer katacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Hüyük Otogarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından AK Parti Hüyük İlçe Teşkilatında partililerle bir araya gelerek istişarelerde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Ercan Uslu, daha sonra Hüyük Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Kıreli Sanayi Sitesi’nin de açılışını gerçekleştirdi.