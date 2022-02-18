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Başkan Altay: “İklim şurası ülkemiz için önemli bir perspektif oluşturacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Konya’da yapacağı İklim Şurası ilgili olarak, Konya’nın çok önemli bir şuraya ev sahipliği yapacağını belirterek, “İklim Şurası, Pazartesi günü şehrimizde başlayacak. Şuranın Konya’mızda olması, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ilin Konya olmasından dolayı bizim açımızdan çok önemli. Buradan çıkacak sonuçlar da hem Konya’mız hem de ülkemiz için önemli bir perspektif oluşturacak” dedi.

KONYA 18.02.2022, 12:17
Başkan Altay: “İklim şurası ülkemiz için önemli bir perspektif oluşturacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Konya’da yapacağı İklim Şurası ilgili olarak, Konya’nın çok önemli bir şuraya ev sahipliği yapacağını belirterek, “İklim Şurası, Pazartesi günü şehrimizde başlayacak. Şuranın Konya’mızda olması, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ilin Konya olmasından dolayı bizim açımızdan çok önemli. Buradan çıkacak sonuçlar da hem Konya’mız hem de ülkemiz için önemli bir perspektif oluşturacak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca düzenlenen İklim Şurası, 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Konya’da yapılacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, günümüzde iklim değişikliği sorununun sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın en önemli gündemi durumunda olduğunu ifade etti.

650 Bilim insanı katılacak

İklim Şurası’nda iklim değişikliğinin şehirlere ve ülkelere getireceği olumsuzluklar ve bununla nasıl mücadele edileceği konusunda istişareler yapılacağını kaydeden Başkan Altay, “Konya, çok önemli bir şuraya ev sahipliği yapacak. İklim Şurası Pazartesi günü şehrimizde başlayacak. İklim Şurası’nın Konya’mızda olması, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ilin Konya olmasından dolayı bizim açımızdan çok önemli. Sadece Konya’nın değil, tüm Türkiye’nin iklim değişikliği konusundaki önemli konuları; 650 bilim insanı, çevreci kuruluşlar ve kurumlar tarafından tartışılacak ve bir sonuç bildirgesi ortaya çıkacak” diye konuştu.

"Konyamız ve ülkemiz için önemli bir perspektif oluşturacak"

Yenilenebilir enerjinin artırılması, karbon salınımının azaltılması, çocuklarımıza daha iyi bir çevre bırakmak için İklim Şurası’nın çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bu programın özellikle Konya’da gerçekleştirilecek olmasından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyoruz. Tüm misafirlerimizi Konya’da en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah İklim Şurası’ndan çıkacak sonuçlar da hem Konya’mız hem de ülkemiz için önemli bir perspektif oluşturacak” ifadelerini kullandı.

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