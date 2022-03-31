Başkan Altay: “İklim değişikliğiyle mücadeleyi hep birlikte başarmak zorundayız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara’da düzenlenen Eko İklim Zirvesi’nde “Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm” konulu panele katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’na katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da gerçekleştirilen programda “Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm” konulu panelde konuşan Başkan Altay, Konya İklim Değişikliği Eylem Planı, Sıfır Atık Yönetim Sistemi, Sera Gazı Azaltım Eylem Planı, Sıfır Karbon Binalar Projesi, İklim Dostu Karbon Nötr Şehirler Projesi, Bisiklet Master Planı, Yeşil Sukuk ve Döngüsel Ekonomi Modeli, göllerin korunması, tarımın sürdürülebilirliği ve su tasarrufu gibi konularda önemli açıklamalar yaptı.

“Bu mücadeleyi hep birlikte vermeliyiz”

Küresel iklim değişikliğinin tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu ifade eden Başkan Altay, Türkiye’nin kirletici ülkeler sıralamasında neredeyse sonlarda olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin iklim değişikliğine etkisi yüzde 1’in altında olsa da dünyanın geldiği noktada iklim değişikliğinden herkesin etkilendiğinin altını çizen Başkan Altay, “Bu mücadeleyi hep birlikte vermemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın görevleri var, belediyelerimizin görevleri var ve hükümetlerin görevleri var. Bunu başarmak zorundayız. Bence en önemli nokta bu. Eğer bunu başaramazsak, dünyanın ısısını 1,5 derecede tutmayı başaramazsak artık dünya geri dönülmez bir yola gidecek. Onun için hepimizin eleştirmekten daha çok ne yapabiliriz diyerek bir yola çıkması gerekiyor. Özellikle 2053 Net Sıfır Karbon hedefi ve Yeşil Kalkınma Devrimi imzasıyla Türkiye bu konuda önemli bir sorumluluk yüklendi. Bizler de şehirlerimizi iklim değişikliğine hazırlamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Konya üretmezse Türkiye’nin gıda güvenliğini sağlamamız mümkün olmaz”

Konya’nın iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek şehir olarak göründüğüne vurgu yapan Başkan Altay şöyle devam etti: “Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre; bizim bu konudaki ilgimiz diğer şehirlere göre biraz daha fazla. Bu konuda daha fazla gayret ediyoruz. Aslında bunu sadece kendi şehrimiz için değil; Türkiye için de bir sorumluluk görüyoruz. Çünkü Konya hem tarımsal üretimde, hem hayvansal üretimde, neredeyse tüm ürünlerde birinci sırada üretim yapan bir şehir. Konya’nın üretmediği bir durumda Türkiye’nin gıda güvenliğini sağlamamız, Türkiye’nin gıda arzını sağlamamız maalesef mümkün olmaz. Onun için Konya’yı hep birlikte korumamız lazım. Konya, sadece Konya’da yaşayanlar için değil; Türkiye’de herkes için çok kıymetli ve önemli. Onun için bu konudaki ilk çalışmamızı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ‘Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi’ne katılarak gerçekleştirdik. Konya pilot şehir seçildi ve biz şu anda Konya İklim Değişikliği Eylem Planı’nı hazırlıyoruz. Bundan sonra yapacağımız işleri bu eylem planı çerçevesinde Konya’nın en az etkilenmesi için yürüteceğiz.”

“31 İlçemizde Sıfır Atık’ın en etkin şekilde uygulanması için çalışıyoruz”

Konya olarak Sıfır Atık ile ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Türkiye’nin en önemli gündemlerinden birisi Sıfır Atık. Bu konuda da Konya olarak Konya Sıfır Atık Yönetim Sistem Planı’mızı hazırladık ve 31 ilçemizde sıfır atığın en etkin bir şekilde uygulanması için çalışıyoruz. Karbon salınımının azaltılmasına yönelik de uluslararası kuruluşlar ile yaptığımız çalışmalar var. Bunlardan belki de en önemlisi ‘Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye’ hedefleri doğrultusunda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Sera Gazı Emisyon Envanteri Raporu ve Azaltma Eylem Planı’nı hazırlıyoruz. Burada yapmaya çalıştığımız şey, sera gazına neden olan alanları, faaliyetleri tespit etmek ve sonrasında bunları azaltmak için ne yapacağımızı planlamak. Hepsini birlikte yürütüyoruz. Konya’nın bir haritasını çıkarıyoruz. Öncelikle hedefimiz, sorunu tespit edebilmek sonra da bu plan doğrultusunda Konya’nın karbon salınımını azaltması ile ilgili bir çalışma yürütmek. Yine Sıfır Karbon Binalar Projesi’nin iki pilot şehrinden birisi yine Konya’mız. Bu çerçevede 2050 yılına kadar inşaat sektörünün karbonsuz ulaştırılmasına yönelik Konya yerelde ulusal yol haritalarının geliştirilmesi ve benimsenmesinin sağlanması için eylem planları ve stratejileri geliştiriyoruz Birleşmiş Milletler ile yaptığımız çalışma tüm Türkiye için örnek bir çalışma olacak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de ilk kez Bisiklet Master Planı’nı yapan şehir olduk”

Akıllı Şehirler ile ilgili yürüttükleri çalışmalara değinen Başkan Altay, “Konya denince belki en vurgu ile söylememiz gereken, karbon emisyonuna karşı bisiklet kullanımı. Konya’nın coğrafi bir üstünlüğü var, kabul ediyoruz. Ama şunu da takdirlerinize sunuyorum: Şu anda Konya’daki toplam bisiklet yolu uzunluğu 550 kilometre. Ankara-Konya’ya çok yakın. Hızlı trenle 1 saat 40 dakika sürüyor. Sizi bahar mevsiminde bu keyfi yaşamak için Konya’ya davet ediyorum. Konya inşallah 2023 yılına kadar 78 kilometre daha bisiklet yolu yaparak ana arterlerde insanların güvenli bir şekilde ulaşım aracı olarak bisikleti kullanmaları ile ilgili bir çalışma yürütecek. Bunu yapmak için de Türkiye’de ilk kez Bisiklet Master Planı’nı yapan şehir olduk. Biz bütün çalışmalarımızı üst ölçek planlama yaparak gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. İstiyoruz ki yol haritamızı doğru tespit edelim. Bu yol haritasına göre de doğru adımlar atabiliriz. İnşallah Konya, Türkiye’nin bisiklet şehri olacak” sözlerini kullandı.

“Alt gelir grubunda olan bin 108 evde doğalgaz dönüşümü gerçekleştirdik”

Türkiye’de ilk kez uygulanan ‘Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesinde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi’nden de bahseden Başkan Altay, “Konya’nın tarihi merkezi Mevlana Müzesi etrafı. Bu bölgede hava kirliliği ile ilgili ciddi problemimiz var maalesef. Konya’nın coğrafi yapısı bisiklet için avantaj oluştururken hava kirliliği için de bir dezavantaj oluşturuyor. Çukurda kalan bölgelerde hava kirliliği oluşuyor. Onun için ‘Benim Şehrim Temiz Hava Projesi’ çerçevesinde özellikle Mevlana bölgesindeki alt gelir grubunda kömür kullanmak zorunda kalan, doğalgazı kapısının önüne kadar gelmiş ama evinde kullanamayan toplamda bin 108 evde doğalgaz dönüşümünü Çevre Şehircilik ve İkilim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte gerçekleştirdik. Kombisinden kalorifer tesisatına kadar bütün işlemler Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. İlk kez sosyal yardımlar Konya’da kömür yerine doğalgazla verilmeye başlandı ve sonrasında hükümetimiz sosyal yardımların doğalgazla da verileceği ile ilgili bir düzenleme yaptı. Bin 108 konutta bunu başarmak, hava kirliliği için belki çok çok farkındalık oluşturmayacak ama bu bir başlangıç. Adeta suya bir damla atmış olduk. Bundan sonra da inşallah parça parça bu projeyi uygulamayı arzu ediyoruz” dedi.

“Yeşil Sukuk ihracı yapan dünyada ilk örnek olacağız”

Dünyada ilk kez Yeşil Sukuk ihracını gerçekleştirmek için bir çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Özel Sektör Kalkınma Merkezi tarafından Yeşil Sukuk Projemiz yürütülüyor. Amacımız çevresel zorluklara finansal çözümler bulunması. Dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde yeşil altyapı projeleri için finansman erişiminin kolaylaştırılması, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmada İslami finansın rolünün genişletilmesini amaçlıyor. Bu vesileyle yapmış olduğumuz proje inşallah hayata geçerse ilk etapta 100 milyon liralık bir sukuk ihracı gerçekleştirerek güneş enerjisi santrali yapmayı planlıyoruz. Böylece Konya Büyükşehir Belediyesi Yeşil Sukuk ihracı yapan dünyada ilk örnek olacak. Bundan sonra diğer büyükşehirlerimizin de yapmış olduğu projeler için bir finansman oluşturacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, konuşmasında Beyşehir Gölü, Tuz Gölü ve Meke Gölü’nün korunmasına yönelik yapılan çalışmalar, Mor Şebeke, Sürdürülebilir Kentsel Haraketlilik Planı, atıksu arıtma tesisleri ve katı atıktan enerji üretimi gibi konularda da açıklamalarda bulundu. Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’nda stant açarak katılımcılara temiz şehir çalışmalarını anlattı.