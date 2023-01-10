Başkan Altay: “Herkesin gıptayla baktığı birlik ve beraberliğimiz var”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm gazetecilerin gününü tebrik ederek, “Konya’nın çok şanslı bir şehir. Diğer şehirlerin gıpta ile baktığı birlik ve beraberliğimiz var. Allah nazardan saklasın. Birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah” dedi.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu, Meram, Karatay Belediyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla şehir genelinde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını bir araya getirdi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, her yıl düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programını geleneksel hale getirdiği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, gazetecilerin önerileriyle, yapıcı ve yönlendirici haberleriyle bir taraftan vatandaşların sesi olurken bir taraftan da idarecilerin hizmetlerinde önemli pay sahibi olduklarını ifade etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, “Hakikaten bizimle birlikte sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar bayram olmasına rağmen şu anda bile çalışan değerli dostlarıma ve çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum” diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Basın çalışanlarımız, değerli gazetecilerimiz aslında bizlerle birlikte şehrimizin gelişmesine katkı sunuyor. Hep birlikte büyük bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Konya’mızda bu birlik beraberliği her zaman hissediyoruz” açıklamasını yaptı.

"Konya’da huzur, mutluluk ve kardeşlik iklimi var"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, düzenledikleri programa katılımın her geçen yıl artarak devam etmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, tüm gazetecilerin ve basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Başkan Altay, “Bizler şehrimize bir şey kazandırmak için çaba sarf ederken sizler de kamuoyuna bunları aktarmak adına önemli bir performans sarf ediyorsunuz. Konya bu manada çok şanlı bir şehir. Katıldığım tüm toplantılarda bunu ifade ediyorum. Konya, Selçuklunun Darü’l Mülkü. Birçok konuda öne çıkmış bir şehir ama Hazreti Mevlana’nın ruhu herhalde sokaklara sindiği gibi insanlara da siniyor. Burada bir huzur, mutluluk ve kardeşlik iklimi var. Diğer şehirlerin gıpta ile baktığı birlik ve beraberliğimiz var. Allah nazardan saklasın. Birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

"2023 yılı da çok yoğun geçecek"

2022 yılının çok yoğun bir gündemle geçtiğini, Büyükşehir olarak birçok önemli işi hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Altay, “2022 yılının bizim için en önemli olaylarından birisi de 5. İslami Dayanışma Oyunları’ydı. Tüm İslam ülkelerinden sporcularımızı Konya’da misafir ettik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere birçok devlet başkanını, spor bakanını, antrenörü, sporcuyu ve basın mensubunu Konya’da misafir ettik. Elhamdüllilah hep birlikte Konya’ya yakışır bir misafirperverlikle bu programı gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. 2023 yılı da çok yoğun geçecek. Başta seçimler var onun bir yoğunluğu olacak ama onunla birlikte bizim için iki farklı önemli gündem var. Birincisi; Konyamız 2023 Dünya Spor Başkenti. Avrupa’da Madrid’ten sonra Türkiye’de de ilk kez bu unvanı taşıyan şehrimizde birçok uluslararası ve ulusal müsabaka gerçekleşecek. İnşallah 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda elde ettiğimiz tecrübeyi, bilgi birikimini hep birlikte Dünya Spor Başkentimizde de perçinleyerek devam ettireceğimize inanıyorum. Şimdiden Dünya Spor Başkentliğimizin hayırlı olmasını diliyorum. İkincisi; 2023’te Cumhuriyetin 100’üncü yılını yaşarken Konya adına önemli bir tarihi de idrak edeceğiz. Şeb-i Arus’un 750’nci yılı. İnşallah bu yılın, Şeb-i Arus yılı ilan edilmesiyle ilgili de değerli Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, il başkalarımızla birlikte çaba sarf ediyoruz. Bu, Konya için yeniden tüm dünyada tanıtım yapılmasına, Hazreti Mevlana’nın felsefesinin anlatılmasına, insanların Konya’ya gelmek için davet edilmesine bir vesile olacak. Kültür Bakanlığımızla birlikte şimdiden hazırlık toplantıları yapmaya başladık. Bu konuda hep birlikte hem şehrimizde hem ülkemizde hem de tüm dünyada ses getirecek etkinlikler yapmayı arzu ediyoruz. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inancım tam” cümlelerini kullandı.

"Yeni hizmet binası için süreç tamamlandı"

Konya Gazeteciler Cemiyeti’ne kazandırılacak yeni hizmet binasıyla ilgili de sürecin tamamlandığını paylaşan Başkan Altay, “Bir taraftan da basın mensuplarımızın daha konforlu bir cemiyet binasına kavuşmalarıyla ilgili de Cemiyet Başkanımız çok önemli girişimlerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Büyükşehir Belediyemiz ve Karatay Belediyemizin destekleriyle Üçler Mezarlığı’nın arkasına bir bina inşa etmekle ilgili süreç tamamlandı. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşacak toplam bin metrekarelik bir binanın yapımına inşallah en kısa sürede başlamayı planlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen Cemiyet Başkanımıza, Karatay Belediye Başkanımıza ve Bakanımıza teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir olarak her zaman yanınızdayız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Demokrasilerde basın olmazsa olmazdır"

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “Bu akşam bizi değerli basın emekçileriyle buluşturduğu için Büyükşehir Belediyemize ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Basın demokrasinin olmazsa olmazı. Basın, biliyorsunuz dördüncü kuvvet olarak da adlandırılır. Yasama- yürütme-yargı ve basın. Bu sebeple demokrasilerde basın olmazsa olmazdır. Biz bu bakış açısıyla bugün burada sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza, cemiyetimize, sizlere teşekkür ediyorum. Basın deyince doğrularımızda destek, yanlışlarımızda, hatalarımızda uyarı bekleriz. Basın kimsenin ne arka bahçesi ne ön bahçesidir. Basın halkın sesi olmalı, hakkın sesi olmalı diye düşünüyorum. Konya basını bu noktada gerçekten nezih bir duruş sergiliyor”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altınyaldız ise, “Bizleri bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Karatay, Meram, Selçuklu belediye başkanlarımıza, cemiyet başkanımıza ve tüm yönetim kuruluna, değerli basın mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşması yönünde göstereceğiniz her türlü gayret ve çaba bütün takdirlerin üzerinde. Bu vesileyle sizleri tebrik ediyorum. Gayretlerinizi kutluyorum. Gece gündüz demeden doğru haberi vatandaşla buluşturmanın çabası içinde olan tüm görsel ve yazılı medya mensupları, bu anlamda ülkesinin birliği ve bütünlüğü için çabalayan çok değerli kardeşlerim gününüzü kutluyorum” dedi.

"Ülkemiz için fayda verme çabasında olan tüm gazetecilerimizi tebrik ediyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, meslekler içinde bu kadar eskiye dayanan, bu kadar geçmişi kuvvetli olan ve ehemmiyeti de bir o derecede önemli olan bir mesleği icra eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Usta, “Hepinizin emeklerini, çabalarını, gayretlerini ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için fayda verme çabası içerisinde olan tüm gazetecilerimizi tebrik ediyorum. Yazılı ve görsel medyada işini dürüstlükle, ahlak çerçevesi içerisinde, doğruluk ilkesine uyarak, tarafsız haber ilkesine uyarak yapma çabasında olan siz kıymetli Konyalı gazetecilerimizi bu kadar özenli hizmet yaptığınız için, Türkiye’nin sayılı gazete mensupları arasında yer aldığınız için hassaten teşekkür ediyorum. Bize inanan, güvenen ve her zaman destek olan kıymetli siz basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nice seneler hepinizin başarılarla hizmet vermenizi temenni ediyoruz. Gazeteciler Cemiyeti’nin yapılacak yeni mekanının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buraya katkı verecek olan Büyükşehir Belediyemizin ve diğer kurumlarımızın emeklerine sağlık. Aslolan mekanlar değil, aslolan içinde üretilen hizmetler, içindeki gönül birliktelikleri ve içindeki hizmet aşkıdır” ifadelerine yer verdi.

Vali Özkan Başkan Altay’a teşekkür etti

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Konya dayanışmasıyla örneklik teşkil eden bir şehrimiz. Konya’daki bu dayanışmanın en önemli bileşenlerinden birisi Konyalıların hissiyatına tercüman olan basın mensubu arkadaşlarımızdır. Basın mensupları elbette ki bizim haber alma hakkının tahakkuku için bir koşuşturma içindedir, bir emek içindedir. Bu yönüyle kendilerine teşekkür ederiz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızı tebrik ediyoruz. Vatandaşımızın hissiyatına önem vermenin bir ifadesidir; esasen basın mensuplarıyla alakadar olmak, onlara hizmet etmek, onlara iyi bir ortam oluşturmak. Can-ı gönülden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Programa; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin, TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ile Konya merkez ve ilçelerden çok sayıda basın mensubu katıldı.