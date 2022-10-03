Başkan Altay: “Hem en ucuz ulaşımı sağlıyor hem de öz kaynaklarımızla filomuzu güçlendiriyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi 372 milyon lira bedelle alımını yaptıkları 98 otobüsün 28 tanesini daha teslim aldıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın ulaşım alt yapısını güçlendirmek için yoğun şekilde çaba sarf ettiklerini söyledi. Konya’nın coğrafi alan olarak Türkiye’nin en büyük şehri olduğunu, nüfus olarak da yine Türkiye’nin en büyük 6’ncı şehri olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Bu büyük coğrafyada ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmakla ilgili gece gündüz demeden çaba sarf ediyoruz. Konya merkez nüfusu 1 milyon 400 bin kişi. 130 bin üniversite öğrencimiz, 500 bine yakın ilk ve orta öğretim öğrencimiz var ve her gün yaklaşık 90 bin kilometre yol yaparak 450 bin insanımızı toplu taşımayla bir yerden bir yere götürüyoruz. Ulaşım konforumuzu artırmamız bizim en önemli önceliklerimizden birisi” diye konuştu.

“Otobüs filomuzu öz kaynaklarımızla güçlendiriyoruz”

Bunlarla birlikte Türkiye’nin en ucuz ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi olduklarına da vurgu yapan Başkan Altay, “Öğrenciye 5, sivile 3 yıldır zam yapmıyoruz. En yüksek bedelli büyükşehir belediyesine göre neredeyse 4’te 1 fiyatına; büyükşehir ortalamalarının da yarı fiyatına toplu ulaşımı gerçekleştirirken bir taraftan otobüs filomuzu öz kaynaklarımızla güçlendiriyoruz. Şu an itibariyle 98 otobüs için 372 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Bundan önce 53 otobüsümüzü hizmete sunmuştuk. Bugün itibariyle inşallah 19 yarı seyahat, 9 da solo olmak üzere 28 otobüsümüzü daha Konyalıların hizmetine sunmuş olacağız. Böylece hizmete giren araç sayımız toplam 81 olacak. İnşallah Kasım ayı içerisinde 11 solo, 6 körüklü aracımızın da gelmesiyle 98 otobüsümüz şehrimizde hizmet veriyor olacak. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en ucuz ulaşımını yapan Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin konforunu artırmak için yeni otobüslerimizi bir bir hizmete sunuyoruz. Konyalılara hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.