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Başkan Altay: “Hazreti Mevlana’nın güneşi doğuyu ve batıyı yüzyıllardır aydınlatıyor”

Konya’da her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Hazreti Mevlana’nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri başladı. Etkinliklerde akşam sema programı gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hazreti Mevlana’nın sevgi ve hoşgörü güneşi Konya’mızdan doğup doğunun ve batının bütün iklimlerini yüzyıllardır aydınlatıyor” dedi.

KONYA 08.12.2021, 11:59
Başkan Altay: “Hazreti Mevlana’nın güneşi doğuyu ve batıyı yüzyıllardır aydınlatıyor”

Konya’da her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Hazreti Mevlana’nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri başladı. Etkinliklerde akşam sema programı gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hazreti Mevlana’nın sevgi ve hoşgörü güneşi Konya’mızdan doğup doğunun ve batının bütün iklimlerini yüzyıllardır aydınlatıyor” dedi.

Bu yıl “İrfan Vakti” temasıyla başlayan 748. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında ilk olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Şems-i Tebrizi Hazretleri Türbesi ziyareti, “İrfan Vakti” yürüyüşü, “Gülbang Duası” yapıldı. Törenlerin akşam bölümünde ise ilk sema programı gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, modern dönemde bu yıl 84’üncüsü yapılacak bu etkinliğin, bir asra yaklaşan geçmişinde ülkemizin yurt dışındaki tanıtımında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Milyonlarca insanın yıl boyunca gelip ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, Mevlana Hazretleri Türbesi yakın ve uzak coğrafyalardan Hazreti Mevlana’yı seven insanları ağırlamanın yanı sıra ülkemizin farklı ülkeler ve milletlerle etkileşiminin odağı olmuştur” dedi.

“İslam; kurtuluşun, iyiliğin, güzelliğin ve huzurun yegane anahtarıdır”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törenlerinin bu yılki teması olan “İrfan Vakti”nin oldukça anlamlı bir kavrama atfedilerek belirlendiğini dile getirdi. Başkan Altay, “Çünkü bilmek ayrı, tanımak, hissetmek, idrak etmek ve o idrakle tefekkür etmek ayrı şeylerdir. Dinimiz İslam ilmin de irfanın da en güzel yaşandığı ve yaşatıldığı manevi bir iklimdir. İslam; kurtuluşun, iyiliğin, güzelliğin ve huzurun yegane anahtarıdır. Dinimizin tüm güzelliklerini barışla ve hoşgörüyle anlatmak bütün Müslümanların üzerine düşen bir vazifedir. Hazreti Mevlana’nın sevgi ve hoşgörü güneşi Konya’mızdan doğup doğunun ve batının bütün iklimlerini yüzyıllardır aydınlatıyor. İrfan Vakti’mizin; Konya’nın kadim topraklarından, bütün dünyaya iyilik ve güzellik taşıyacak daha nice ariflerin yetişeceği günlerin yeni bir başlangıcı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“İnsanlığa kemalat yolu göstermiştir”

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise şunları kaydetti: “Hazreti Mevlana akıl ve kalbin paralelinde gönüllerde sevgi, hoşgörü ve tevazuyu mayalamıştır. Hazreti Mevlana sanat, zarafet, edebiyatta derin tesirler bırakmıştır. Aynı zamanda medeniyetimizin ahlak anlayışını en veciz bir şekilde ifade etmiştir. Hazreti Mevlana şahsiyeti ve düşünceleri itibariyle oluşturduğu gelenekle Türk irfan hayatını besleyen çok önemli bir kaynaktır, bir hazinedir. Bu kaynak Anadolu’dan Rumeli’ye uzanan manevi bir silsile ile irfan yolunu oluşturmuştur. Yalnızca doğduğu zamana ait olmayan, çağların çok ötesinde yaşayıp çevresine, insanlığa şimdiki zamana ve geleceğe ışık tutan büyük alim Hazreti Mevlana, ‘hamdım, piştim, yandım elhamdülillah’ derken tüm insanlığa kemalat yolu göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Özhan’ın topluluk üyeleriyle konseri; Araştırmacı - Yazar Ömer Tuğrul İnançer’in “Mesnevi Sohbeti” gerçekleştirilirken; sema programı icra edildi.

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