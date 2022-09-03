Başkan Altay: “Güle Oynaya Camiye Gel Projemize katılan çocuklarımıza bisiklet dağıtmaya başladık”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güle Oynaya Camiye Gel Projesi çerçevesinde 40 gün boyunca sabah namazına gelerek bisiklet almaya hak kazanan çocukların bisikletlerinin 28 ilçede dağıtılmaya başladığını söyledi. Projeye katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür eden Başkan Altay, merkezdeki dağıtımların 5 Eylül Pazartesi günü başlayacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güle Oynaya Camiye Gel Projesi çerçevesinde 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazına gelen çocuklar için hazırlanan bisikletlerin 28 ilçede dağıtılmaya başladığını duyurdu. Başkan Uğur İbrahim Altay, projeye katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür ederek, “Güle Oynaya Camiye Gel Projemize katılan çocuklarımıza bisiklet dağıtmaya başladık. 28 ilçemizi hafta sonu bitirip hafta başında merkez ilçelerin dağıtımına başlayacağız. Merkezde de kurumsal hesaplarımızda ilan ettiğimiz şekilde dağıtımı yapacağız. Bisikletlerinizi ücretsiz olarak montaj ettirebileceğiniz servislere yine sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Katılan çocuklarımız lütfen kayıt telefonlarına gelen SMS’leri takip etsin” dedi.

Çocuklara bisikletlerini kullanırken mutlaka kask kullanmalarını ve kurallara uymalarını tavsiye eden Başkan Altay, sürücülerin de çocuklara öncelik verilmesi konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Hafta başı itibariyle merkezde bisiklet almaya hak kazanan çocuklar için dağıtıma çalışmalarına başlayacak olan Konya Büyükşehir Belediyesi, dağıtım yapılacak tarihleri ve camileri sosyal medya hesaplarından açıklayacak. Hak sahibi çocukların bisiklet montajı ücretsiz olarak anlaşmalı servisler tarafından yapılacak.