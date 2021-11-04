banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı
Rus uçağı radardan kayboldu!
Rus uçağı radardan kayboldu!

Başkan Altay Gençlik Çalışmalarını anlattı, Genç Kültür Kart’ı tanıttı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin gençlik projeleri hakkında bilgilendirme ve Genç Kültür Kart Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

KONYA 04.11.2021, 14:04
Başkan Altay Gençlik Çalışmalarını anlattı, Genç Kültür Kart’ı tanıttı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin gençlik projeleri hakkında bilgilendirme ve Genç Kültür Kart Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin gençlik projeleri hakkında bilgilendirme ve Genç Kültür Kart tanıtım toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, gençlere çok güvendiklerini ve her birini evlatları gibi gördüklerini belirten Başkan Altay, bütün gayretlerinin gençleri çok daha müreffeh yarınlarla buluşturmak olduğunu söyledi.

"Gençlerimizin heyecanı, dinamizmi motivasyonumuzu artırıyor"

Gençler için yaptıkları hiçbir hizmetin boşa gitmediğini kaydeden Başkan Altay, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar gençlerimiz için Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla onlarca işe imza attık. Tüm bu hizmetleri gençlerimizin ihtiyaçlarından yola çıkarak onlarla sürekli istişare ederek projelendirdik. Gençlerimiz onlar için yaptığımız her çalışmada bize büyük destek oldu. 5 üniversitesi, 130 bin üniversite öğrencisi, 500 bine yakın ilk ve orta öğretim öğrencisiyle bir gençlik ve öğrenci şehri olan Konya’mızda her fırsatta gençlerimizle bir araya geliyoruz. Gençlerimizin heyecanı, dinamizmi, enerjisi motivasyonumuzu artırıyor, gözlerindeki heyecan ve yüreklerindeki azim bizlere yarına adına ümit veriyor” diye konuştu.

Konya’da gençler için hayata geçirdikleri projelerden bahseden Başkan Altay, yeni projelerin de ilk tanıtımını yaptı.

’Genç Kültür Kart’ Projesi’

Konya’da ikamet eden ve eğitimini sürdüren üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlere katılımını ve ilgiyi artırmak amacıyla Genç Kültür Kart ismini verdikleri bir sosyalleşme programı başlattıklarını anlatan Başkan Altay, “Şehrimizdeki üniversitelerde aktif olarak örgün eğitime devam eden öğrencilerimiz; yakında duyurusunu yapacağımız web sayfasından kayıt olarak sisteme entegre olacaklar. Genç Kültür Kart’la; belediyemiz ve Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) işbirliğiyle gençlerimiz; şehrimizde düzenlenecek sosyal sorumluluk projelerine katılarak toplayacağı puanları tiyatro, konser, spor ve eğitim harcamalarında kullanabilecekler" dedi.

"Kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında kullanılabilecek"

Genç Kültür Kart üyesi gençlerin, akıllı telefon uygulamasıyla kitap, online eğitim, spor üyelikleri gibi çekilişlere de katılım sağlayabileceklerini belirten Başkan Altay, “Genç Kültür Kart’la; özellikle pandemi sonrasında gençlerimizin sosyal hayata dönük adaptasyonu için belirli sayıda öğrencimize kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında kullanabilecekleri destekler gerçekleştirilecek. Genç Kültür Kart’la; başta belediyemiz iştirakleri olmak üzere sisteme dahil üye işyerlerinden dönemsel indirimler yapılacak. Bu önemli projenin gençlerimiz için, şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” KADEME Türkiye’nin en büyük gençlik merkezlerinden olan Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nde Kariyer Destek ve Eğitim Merkezi’ni (KADEME) hayata geçirdiklerini paylaşan Başkan Altay, “Merkezimiz aracılığıyla Konya’da öğrenim gören üniversite öğrencilerimizin kariyer gelişimi ve akademik başarıları için kişisel gelişim, yurt dışı dil gelişimleri, staj imkanları, yüz yüze - çevrimiçi eğitimler ve dijital kütüphaneden faydalanabilecekleri bir yapı oluşturuyoruz” dedi.

Animasyon ve Dijital Sanatlar Akademisi

Başkan Altay; üreten, oyun yazan, yerli çizgi film yapan gençleri, özel sektör işbirliğiyle desteklediklerini ifade ederek, bu kapsamda ADSA-Animasyon ve Dijital Sanatlar Akademisi’ni de hayata geçireceklerini belirtti. Bir sosyal girişim olarak tasarlanan ANADOĞU Dijital Eğitim Platformu’nun hizmete gireceğini duyuran Başkan Altay, “Operasyon ve içerik planları hazır. İlim, Kültür ve Sanat, Müzik, Felsefe, İslam Tarihi kategorilerinde eğitim içerikleri hazırlayan dijital bilgi platformu olarak projemiz yakında hizmete başlayacak” ifadelerini kullandı.

Suyumuzu İsraf Etmiyorum Projesi

Günümüzün en önemli sorunlarından olan iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık ve susuzluğa dikkat çeken Başkan Altay, Suyumuzu İsraf Etmiyorum Projesi’ni başlatacaklarını söyledi. Başkan Altay, “7-10 yaş arası toplam 154 bin 296 ilkokul öğrencimize evlerinde yüzde 20 ila yüzde 40 arası su tasarrufu yaptırılarak ödüllendirilmesi projesine başlıyoruz. Bir önceki yılın aynı aylarında su tüketimi dikkate alınarak tasarruf yapan haneler-öğrenciler ödüllendirilecek ve böylelikle çocuklarımıza suyun kıymetini aşılamış olacağız” diye konuştu.

İlkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ni başlattıklarını da aktaran Başkan Altay, “Projemizde ilk etapta Meram ve Karatay bölgesinde öğrencilerimize eğitim vereceğiz. Çalışmalar, okul ders saatleri içinde yapılacak. 1 Kasım tarihi itibariyle 4 bin, üçüncü sınıf öğrencisiyle eğitimlere başladık” dedi.

"Ülkemizin yarınları olan gençlerimizin her daim yanındayız"

Konya Modeli Belediyecilik anlayışında gençlerin yerinin her zaman öncelikli olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bundan sonra da sizler için yapacağımız bütün çalışmaları, yine sizlere birlikte hayata geçireceğiz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizin yarınları olan gençlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm bu yatırım ve projelerin gençlerimize, Konya’mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.

Genç Kültür Kart’ın ilk uygulaması salondaki gençlerle başladı

Konuşmasının sonunda Genç Kültür Kart’ın ilk uygulamasının salonda bulunan gençlerle başlatılacağını da söyleyen Başkan Altay, “Burada bulunan arkadaşlarımızın başvuru yapmaları halinde ilk 100 liralık ücreti sizlerin kartlarına yüklemiş olacağız. Güzel günlerde, iyi işlerde, hayırlı amaçlarda kullanmanızı diliyorum. İnşallah birlikte çok daha güzel işler başaracağız. Sizin yüreğinizdeki memleket sevgisi, gözündeki ışıltı bize her zaman büyük bir enerji veriyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Altay toplantıda ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklarla ve gençlerle ilgili olan; Atabey Gençlik Projesi, Genç KOMEK Yaz Okulu, Bilgehaneler, Lise Medeniyet Akademisi, Spor Konya, Online Spor, Parkur Konya, İzci Kampları, Gençlik Merkezi, Kapsül Teknoloji Platformu, Şehir Tiyatrosu, Çalışan Gençlik Meclisi ve devam eden çok sayıda projeyle ilgili bilgi verdi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6