Başkan Altay: "Genç Kültür Kart Proje Destek Programında 30 bin liraya kadar ayni destek sağlayacağız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç Kültür Kart Proje Destek Programı başvurularının başladığını belirterek, “Kültür ve Sanat, Sağlıklı Yaşam ve Spor, Teknoloji ve Sosyal Medya, Çevre ve Sıfır Atık, Gönüllülük ve Kişisel Gelişim başlıklarında gerçekleştireceğiniz projelerinize 30 bin liraya kadar ayni destek sağlayacağız” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıla oranla daha geniş hale getirdiği Genç Kültür Kart Proje Destek Programı başvuruları başladı. Konya’da örgün olarak üniversite öğrenimine devam eden öğrencilere yönelik hizmetlerin sunulduğu Genç Kültür Kart Programına üye sayısının 49 bini geçtiğini kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Genç Kültür Kart Proje Destek Programımızla, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan 41 gençlik grubuna, projelerini gerçekleştirmeleri için ayni destek sağladık. Aynı zamanda proje içerisinde görev almış genç arkadaşlarımızı maddi yönden destekledik” dedi.

“30 bin liraya kadar ayni destek sağlayacağız”

Genç Kültür Kart Proje Destek Programı başvurularının başladığını müjdeleyen Başkan Altay, “Kültür ve Sanat, Sağlıklı Yaşam ve Spor, Teknoloji ve Sosyal Medya, Çevre ve Sıfır Atık, Gönüllülük ve Kişisel Gelişim başlıklarında gerçekleştireceğiniz projelerinize 30 bin liraya kadar ayni destek sağlayacağız. Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için ’genckultur.com’ adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Gençlerimiz yapacağımız bu çalışmayla sosyal sorumluluk programı oluşturarak; hem Konya’mızın katma değerine katkı sağlayacak hem de şehrimiz için geliştirilebilir ve sürdürülebilir programlar üretecek” ifadelerini kullandı.

Altay, gençler için yapılacak tüm çalışmaları gençlerle birlikte hayata geçirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.