Başkan Altay: "Esnafımız yeni sanayi heyecanı yaşıyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Sanayi esnafını ziyaret ederek Yeni Sanayi Sitesi’nin hayata geçmesi konusunda sağladıkları mutabakattan dolayı teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tornacılar, Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Emin Baranok ile birlikte Karatay Sanayisi’ni ziyaret ederek esnaflarla görüştü. Temeli atılan Konya Yeni Sanayi Sitesi’nin hayırlı olmasını dileyen Başkan Altay, “Geçtiğimiz hafta Eski Sanayi esnafımızı ziyaret ederek, Yeni Sanayi Sitemizin temelinin atılmasında sağladıkları anlayıştan dolayı teşekkür etmiştik. Bu hafta da Cuma Namazı sonrasında; Konya Torna, Kaynak ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Emin Baranok ile birlikte Karatay Sanayi esnafımızı ziyaret ederek Yeni Sanayi konusunda sohbet ettik. Sanayi çalışanlarımızın Yeni Sanayi heyecanı yaşıyor olmasından memnun oldum. Tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnşallah esnafımızla, hemşehrilerimizle birlik, beraberlik içinde şehrimizi yönetmeye, şehrimizi daha güzel yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.