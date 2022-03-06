Başkan Altay: “Eski Sanayi ve Karatay Sanayi taşınacak, Konya’nın çehresi değişecek“

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle şehre kazandırılacak Konya’nın vizyon projelerinden Yeni Sanayi Sitesi hızla yükseliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin arsa tahsisini yaptığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehre kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi’nin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri günden itibaren “Benim Şehrim” sloganıyla açıkladıkları vizyon yatırımları hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Şehir merkezinin çehresini değiştirecek projelerden birisinin de Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin yeni yerine taşınması olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Yeni Sanayi Sitemizin inşaatı TOKİ tarafından Aslım Caddesi bölgesinde süratle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak arsa tahsisini yaptığımız proje, dört etapta 2 bin 690 sanayi ve 134 ticari dükkandan oluşuyor. Proje tamamlandığında esnafımız altyapısı ve üstyapısıyla Konya’mıza yakışır modern bir sanayi sitesinde hizmet üretecek. Taşınma süreci sonrası şehir merkezindeki kirli görüntü ortadan kalkacak, şehrin çehresi değişecek. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon olan bu önemli projeyi 2023 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Konya’nın yarınlarında önemli bir yer tutacak yatırımın Konya’ya kazandırılmasını sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a teşekkür etti.