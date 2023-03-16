Başkan Altay: “Ereğli’de verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik”

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu inşaatını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatı tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezde hayata geçirdikleri spor yatırımlarını ilçelere de götürerek yarınların şampiyon sporcularını yetiştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti. Bu çerçevede Ereğli ilçesine yarı olimpik yüzme havuzu kazandırdıklarını belirten Başkan Altay, “Bu güzel eseri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ereğli’de verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu kısa bir süre sonra hizmete açacağız inşallah. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalar sayesinde Konya’nın artık sporun başkenti olarak anılmaya başladığına dikkat çeken Başkan Altay, “Spor altyapımızı güçlü bir hale getirmemizin meyvelerini birer birer topluyoruz. Özellikle Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından Konya’mızın 2023 Dünya Spor Başkenti seçilmesi bu kazanımlarımızın zirvesi oldu. Bunun yanında 5. İslami Dayanışma Oyunları gibi İslam dünyasının spor organizasyonuna ev sahipliği yapmamız da Konya’mızın spor altyapısının artık ne denli güçlü olduğunun en açık kanıtıdır” dedi.