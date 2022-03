Başkan Altay: “Engelsiz Konya Mobil Uygulamamız Türkiye’ye örnek oldu”

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Uluslararası AUS Zirvesi 2022” kapsamında verilen Ulaşımda Aklın Yolu Belediyecilik Ödüllerinde “Engelsiz Konya Mobil Uygulaması” ile ödüle layık görüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşımda hayata geçirilen örnek uygulamalar ödül almaya devam ediyor. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) alanında çalışan kişi, kurum ve kuruluşları desteklemek amacıyla her sene düzenlenen ve Uluslararası AUS Zirvesi kapsamında verilen Ulaşımda Aklın Yolu Ödüllerinin 5’incisi “Ulaşımın Geleceğini Şekillendiriyoruz” mottosu ile Ankara’da gerçekleştirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde Konya Büyükşehir Belediyesi, Belediyecilik Ödülleri alanında “Engelsiz Konya Mobil Uygulaması” ile bir ödül daha kazandı. Programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ödülü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun elinden aldı.

“Konya’yı her alanda geliştirmeye devam ediyoruz”

Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Altay, Konya’yı her alanda geliştirmeye devam ettiklerini, Akıllı Şehir kavramının önemli bir başlığı olan akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Engelli bireylerin akıllı ulaşım sistemlerini kullanmasıyla ilgili yürütülmekte olan çalışmanın ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Altay, “Bakanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda teknolojiyi kullanmaya gayret ediyoruz. Özellikle engellilerin toplu ulaşım hizmetlerini kullanmasıyla ilgili geliştirmekte olduğumuz Engelsiz Konya Mobil Uygulamamız Türkiye’ye örnek bir uygulama oldu. Onların yaşamlarını kolaylaştıracak bir iş yürütüyoruz. Bununla birlikte her alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırarak teknolojinin her imkanını Konyalıların hizmetine sunmak için gayret ediyoruz” diye konuştu.

Engelsiz Konya Mobil Uygulaması

Engelli vatandaşların günlük hayattaki ulaşım öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tasarlanan “Engelsiz Konya Mobil Uygulaması” vatandaşların toplu ulaşımda ya da özel araçlarında yaşadığı; yanlış otobüse binme, yanlış durakta inme, kaldırım yüksekliği, hatalı park gibi sorunların giderilmesine yardımcı oluyor. Uygulama ayrıca engellilerin bisiklet sürme etkinliği, eğitim, istihdam, istek - şikayet ile sosyal hayata entegrasyonları gibi birçok fonksiyonu da barındırıyor. Uygulamanın önümüzdeki Haziran ayı itibariyle aktif olarak tüm engelliler tarafından kullanılması planlanıyor.