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Başkan Altay: “Dışardan gelenlerin gıptayla baktığı bir şehirde yaşıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu’nun düzenlediği “Bir Konu Bir Konuk” Yerel Yönetimler Sivil Toplum İstişare programına katıldı.

KONYA 29.03.2022, 11:02
Başkan Altay: “Dışardan gelenlerin gıptayla baktığı bir şehirde yaşıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu’nun düzenlediği “Bir Konu Bir Konuk” Yerel Yönetimler Sivil Toplum İstişare programına katıldı.

Beytü’l Hikmet Uluslararası Hafızlık Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Altay, Konya gibi bir şehre hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Diğer şehirlere gidince Konya’nın kıymetini çok daha iyi anladıklarını, Konya’nın her konuda çok bereketli bir yer olduğunu belirten Başkan Altay, görevlerini layıkıyla yürütmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Belediyelerin asli görevinin şehirleri inşa etmek olduğunu ancak bir taraftan da nesli ihya etmeleri gerektiğini kaydeden Başkan Altay, “Çünkü bunu bir arada yürütmezsek şehri imar etmenin bir anlamı yok. Onun için tüm yaptığımız işlerde buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Özellikle bu dönem merkez ilçe belediye başkanlarımızla koordinasyon konusunda da iyi mesafe kat ettik. Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte Konya’nın 42 bin kilometrekarelik alanda 31 ilçesinde hizmet yapıyoruz. Neredeyse her yönde 200 kilometre mesafede ilçemiz var. Özellikle uluslararası alanda görevlerimiz çok arttı. Bu manada birçok konuda ülkemizi, şehrimizi temsil etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehrin imarıyla ilgili ciddi bir faaliyet içinde olduklarını, bunu yaparken okulları, camileri asla unutmadıklarını paylaşan Başkan Altay, "Belki de neslin ihyasıyla ilgili çalışmalarımızda Konya’nın geleneklerine uygun bir şekilde devam ettiğimiz şivlilik sadece Konya merkezde değil, tüm Konya’da bir gelenek haline geldi. İlk oruç hediyesine başladık, inşallah bu sene de 7 ve 8 yaşlar için yaklaşık 50 bin hediye hazırladık. Yine 2018’de 40 gün camiye gelen çocuklar için bisiklet vermiştik. Bu yıl 40 bin bisiklet daha hazırladık, onları da belli bir yaş grubunda dağıtacağız. Bunlar belki küçük dokunuşlar ama çocukların zihninde yer edecek dokunuşlar olduğunu düşünüyorum. Günümüz dünyasında böyle farklı usuller denemeden maalesef ilgiyi oluşturmak çok mümkün olmuyor" dedi.

“STK’ların varlığı bizim için çok büyük bir rahatlık”

Sivil Toplum Kuruluşlarının varlığının kendileri için çok büyük bir rahatlık oluşturduğunu dile getiren Başkan Altay, “Açta açıkta kalan kimseleri biz ne kadar gözetsek de mutlaka eksikler oluyor ama bu salonda olanların ve onların gönül dostlarının Konya’da bir gönül hareketi içinde bulunduklarına eminiz. Allah hepinizden razı olsun. Pandemide çok zor bir dönem geçirdik. Bu dönemde yaklaşık 190 milyon liralık Sosyal Kart desteğinde bulunduk. 70-80 milyon lira kadar da esnafa kira desteğiyle birlikte toplamda 270 milyon liralık bir destekte bulunduk. Sizlerin de bu konuda çok yoğun gayreti olduğunu biliyorum. Konya, sayenizde iyi bir durumda ama daha iyi olması için bir engel yok. Konya sadece şehircilik, belediyecilik anlamında değil, her konuda diğer şehirlere örnek oluyor. Belki içinde olduğumuz için anlamıyoruz ama dışardan gelenlerin gıpta ile baktığı bir şehirde yaşıyoruz” diye konuştu.

“Konya sivil toplum alanında örnek bir şehir”

Konya STK Platformu Başkanı Önder Kutlu, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın her daim desteklerini gördük. İnşallah hayırlı çalışmalarının devamını diliyoruz. Konya sivil toplum alanında örnek bir şehir. Buna ne kadar şükretsek azdır” diye konuştu.

Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, istişare toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli hizmet ayaklarından birisi Kur’an eğitimidir, eğitim hizmetleridir. Konya’mız hamd olsun her alanda olduğu gibi bu alanda da öncülük yapıyor” dedi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Konya Başkanı Mustafa Ekrem Doğan ise güzide bir kurum içerisinde böyle bir programın yapılmasından mutlu olduklarını belirterek, platform olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konya İl Müftüsü Ali Öge’nin de katıldığı programda Başkan Altay, konuşmaların ardından Konya Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin sorularını cevapladı.

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