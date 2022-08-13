Başkan Altay: “Çocuklarımızda ümmet bilinci ve cami alışkanlığı sağlıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel Projesi” çerçevesinde Bosna Hersek Mahallesi Yunus Emre Camii’nde sabah namazında çocuklarla buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel Projesi” çerçevesinde sabah namazında Bosna Hersek Mahallesi Yunus Emre Camii’nde çocuklarla buluştu. Güle Oynaya Camiye Gel Projesi’nin bu yıl da büyük bir coşkuyla devam ettiğini belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, 9 ve 10 yaşlarındaki çocuklardan 28 bin kayıt aldıklarını ifade etti. Başkan Altay, “Çocuklarımız camileri cıvıl cıvıl doldurdu. Biz de onlar için tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah 60 günde 40 gün camiye gelen çocuklarımızın bisikletlerini en kısa sürede kendilerine ulaştıracağız. Sabahın bu erken saatinde camilerimizi dolduran tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Ebeveynlerine, ailelerine teşekkür ediyorum. Böylece çocuklarımıza ümmet bilinci ve cami alışkanlığının oluşmasına önemli bir katkı sağlıyoruz. Konya’nın bu güzelliğini yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

“Çocuklarımızın daimi cemaat olmasını temenni ediyorum”

Çocukların kendi medeniyetlerine yakınlaşması için önemli bir çalışma yaptıklarını kaydeden Uğur İbrahim Altay, “Çocuklar için aslında bu, camiye gelmek ve cemaate dahil olmak için bir başlangıç. Bu alışkanlıklarını ömür boyu sürdürmelerini temenni ediyorum. Çünkü medeniyetimizin merkezi camiler. Camilerle birlikte hem mahallede büyük bir kaynaşma oldu, komşuluk ilişkilerinin arttığına şahit olduk hem de camilerimiz cıvıl cıvıl oldu. Özellikle büyük yaştaki cemaatimizin çocuklarımıza güler yüzle davranmalarını, onlara sahip çıkmalarını, böylece çocuklarımızın camide daimi cemaat olmalarını temenni ediyorum. Hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ve Ağustos aylarında 40 gün mahalle camisine devam eden 2012 ve 2013 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edecek.