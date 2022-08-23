Başkan Altay: “Çatalhöyük dünyada önemli bir marka olacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çatalhöyük’ün sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önemli markalarından birisi olması için çalıştıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandıracağı Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarıyla inşaatı devam Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Altay, Çatalhöyük’ün binlerce yıllık geçmişe dayanan tarihiyle ilgili bilgi verdi.

“Çatalhöyük, turistler için çok önemli bir merkez”

Konya’nın son dönemde yapılan çalışmalarla bir turizm şehri olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çeken Başkan Altay, “Konya bir payitaht şehir. Son 3-4 yıldır Konya’nın başkent oluşu etkinliklerini kutluyoruz. Yine Hazreti Mevlana’nın Konya’ya gelişini, doğumunu ve Şeb-i Arus etkinliklerini dünya çapında kutlamak için de çalışmalar yürütüyoruz. Konya’ya gelen birçok insan Hazreti Mevlana’yı ziyarete geliyor ama bir grup turist için Çatalhöyük çok önemli bir merkez. Özellikle arkeolojik kazılarla ilgili dünyada bir turizm potansiyeli var. Çatalhöyük’ün de bu manada sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önemli markalarından birisi olması için çaba sarf ediyoruz” dedi.

“Temel hedef Çatalhöyük ile yarışmayan bir bina yapmak”

Çatalhöyük’te ziyaretçilerin hem bilgilendirileceği hem de karşılanacağı bir alan olmadığı için bir karşılama merkezi yapmak adına yola çıktıklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Burada yaklaşık 28 bin metrekarelik bir kamulaştırma gerçekleştirildi. Yerin tespiti, projenin bu noktaya gelmesi için arkasında çok büyük bir emek var. Bugün gelinen noktada artık Türkiye’ye örnek bir karşılama merkezinin inşaatını basın mensuplarımıza gösterebilir hale getirdik. Burası 4 bin metrekare kapalı alana sahip ve kamu eliyle yapılan Türkiye’deki en büyük ahşap binada bulunuyoruz. Buradaki imalatın tamamı ahşap. Aslında temel hedef Çatalhöyük ile yarışmayan bir bina yapmak. Kendi içinde niteliği olan ama Çatalhöyük kendi başına bir şehir. Onun için çevreye duyarlı, doğal malzemelerle bir bina yapmak için yola çıktık. Buranın temel amacı gelenlere Çatalhöyük ile ilgili temel bilgiler vermek. Aslında bir sergileme merkezi olarak inşaata başlamıştık ama geçtiğimiz haftalarda bakanlıkla yaptığımız toplantıda bir miktar da orijinal eserin bulunmasıyla ilgili süreç başlamış oldu. Dolayısıyla bir müze sergi alanı gibi bir konsepte doğru ilerliyoruz. Burada Çatalhöyük’le ilgili temel bilgiler alabileceğiniz, geçici sergilerle Çatalhöyük ve haricinde Türkiye’nin ve Konya’nın turizm potansiyeliyle ilgili programlar yapabileceğimiz bir sergi alanı yapıyoruz. Gelen misafirlerimize Konya’nın misafirperverliğine yakışır bir kafeterya ve diğer ihtiyaçların giderilebileceği bir alan; ayrıca 24 metre yüksekliğindeki ahşap kulesiyle de kuleye çıktığınızda Çatalhöyük’ün tepelerini görebileceğiniz hem de Konya’nın o eşsiz coğrafyasını temaşa edebileceğiniz bir alan oluşturuyoruz. Ayrıca bu kuleyle ilgili temel hedeflerimizden birisi de insanların Çatalhöyük’ü niye tercih ettiklerinin de ziyaretçiler tarafından anlaşılması. İnşallah gelecek turizm sezonuna yetiştirmek için bir çaba içindeyiz.”

“Temel amacımız Konya’nın turizmden aldığı payı artırmak”

Çatalhöyük bölgesinde balon uçuşuyla ilgili de bir deneme yaptıklarını aktaran Başkan Altay, “Şu anda tam istediğimiz verime ulaşmasa da en azından buradaki süreci takip etmek adına sabahleyin belli saatlerde balonla ilgili de bir çalışma yürütülüyor. Gelen ziyaretçilerimize başka bir deneyim yaşatmak adına bu çalışmayı da yürütüyoruz. Temel amacımız Konya’nın turizmden aldığı payı ve Konya’daki gelir seviyesini artırmak. Çünkü turizm önemli ekonomik bir döngü oluşturuyor. Bu sadece restoranlar, turizm işletmeleri için değil, şehrin tamamı için bir ekosistem oluşturuyor. İşte İslami Dayanışma Oyunlarında gördünüz şehirdeki hareketliliği. Yaz sezonuyla birlikte Hazreti Mevlana türbesini ziyaret eden çok sayıda insanın şehrimize oluşturduğu bir katkı var ve Konya’ya gelenlerin burasıyla ilgili algılarının ne kadar yükseldiğine de şahitlik ediyoruz. Aslında Konya turizmden aldığı payla birlikte bu manada marka değeri açısından da çok ciddi bir farkındalık oluşturuyor. Çünkü Konya, Türkiye’nin en planlı, en temiz, en sakin, en huzurlu büyükşehri. Bu manada gelen ziyaretçilerimiz Konya’nın temizliğine, Konya’nın düzenine, Konya’nın intizamına, Konya’nın turizm potansiyeline aslında tabir-i caizse aşık olarak ayrılıyor ve hepsi birer turizm elçisine dönüşüyor. Bunun da Konya’nın marka değeri açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için buraya ne kadar çok insan getirebilirsek Konya’mız için o kadar faydalı olur. Çatalhöyük de bu manada önemli merkezlerimizden birisi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Konya’yı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapmak istiyoruz”

Hep birlikte Konya’yı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapmak istediklerini kaydeden Başkan Altay, “Bunu başarabileceğimize de inanıyorum. Konya olarak çok iyi bir ivme yakaladık. Bugün Çatalhöyük’teyiz ama özellikle merkezde de önemli çalışmalarımız var. Alt yapıyı tamamladığımızda Konya, gelen ziyaretçiler için sadece bir günlük ziyaret alanı değil, birkaç gün kalınabilecek bir destinasyona dönüşecek. Konya’yı sadece merkezden ibaret düşünmemek lazım. Konya’nın birçok değeri var. Derebucak’ta yeni çalışmalar yapıyoruz. Beyşehir İçerişehir’de önemli bir çalışma yapıyoruz. Akşehir, Ereğli, Halkapınar, Karapınar Meke Gölü ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yani hedefimiz Konya’da turizm potansiyeli olan her bölgeyi tekrar açığa çıkarmak, tekrar turizmin merkezi haline getirmek. Bunun için gece gündüz demeden gayret ediyoruz” dedi.

Başkan Altay, Çatalhöyük’teki çalışmada MEVKA desteği aldıklarını da hatırlatarak verdikleri destekten dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür etti.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan da “Büyükşehir Belediye Başkanımız burada bir tarih yazıyor. Neyin tarihini yazıyor? Kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan değerlerin topluma sunulmasıyla ilgili bir tarih yazıyor. Bu bina hakikaten sadece bir bina değil; tasarımıyla, sanatsal değeriyle ve içeriğiyle Çatalhöyük’ün çok ihtiyacı olan, çok büyük bir boşluğu dolduracak ve aynı zamanda bir müze fonksiyonunu da yerine getirmiş olacak. Ben gerek bu hizmetten dolayı, gerek ilçemize sağladığı alt yapı yatırımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Konya’mız Çatalhöyük’le birlikte dünya markası olacak”

Çatalhöyük Kazı Başkanı Ali Umut Türkcan ise, “Burada dünyanın ilk kent denemesi söz konusu. Payitaht şehir olan Konya’da uzun bir sürecin olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Bu da bize neyi gösteriyor? Anadolu’nun belleği aslında bir anlamda ağırlıklı olarak Konya’da yatıyor. Burası çok önemli bir kültürel havza ve Çatalhöyük de bunun en önemli parçası. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada çok büyük bir hikaye var. Dünyaya bunun doğru ifade edilmesi çok önemli. Ziyaretçi merkezimiz çok başarılı olacak bir proje. Konya’mız Çatalhöyük’le birlikte dünya markası olacaktır” diye konuştu.