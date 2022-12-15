Başkan Altay: “Çatalhöyük dünyada daha fazla tanınacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük’ün tüm dünyada daha fazla tanınması için çalıştıklarını belirterek, bu çerçevede müze niteliği taşıyan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatında sona yaklaştıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatında yüzde 90’lara ulaştı. Merkez, Konya’nın dünyada daha fazla tanınması için önemli bir adım olacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptıkları çalışmalarla 10 bin yıla yakın bir geçmişe dayanan Çatalhöyük’ün tanınırlığını artırmayı amaçladıklarını belirterek, “Bildiğiniz üzere dünyanın bilinen en eski şehir yerleşimlerinden biri olan ve insanlık tarihini aydınlatan birçok ilki barındıran Çatalhöyük Konya’mızda bulunuyor. Biz de Çatalhöyük’ün tüm dünyada daha fazla tanınması için çalışıyoruz. Bu çerçevede Çatalhöyük’ün tanıtımına büyük katkı sağlayacak; 28 bin 500 metrekare arsa içerisinde 4 bin 500 metrekare alana sahip ve müze niteliği taşıyan bir tanıtım ve karşılama merkezi inşa ediyoruz. Çatalhöyük Karşılama Merkezimiz tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ahşap kamu yatırımı unvanına sahip olacak” dedi.

Fiziki yapının tamamlanmak üzere olduğunu, daha sonra iç mekanda Çatalhöyük’ü anlatan görsel çalışmalara geçileceğini belirten Başkan Altay, merkezin 2023 yılı içinde hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.