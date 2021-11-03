Başkan Altay Büyükşehir Belediyesi Taş Binayı tanıttı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin önemli tarihi yapılarından olan ve restorasyon çalışmalarına başlanan Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’nın tanıtımını yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, restorasyon çalışmalarına başlanan Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’nın tanıtımını yaptı. Büyükşehir Belediyesinin mevcut binasını beton dayanıklılığının kötü olmasından ve deprem riskinden dolayı yıkmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Yıkım işlemleri şu anda devam ediyor. Yıkım tamamlandıktan sonra da bu binayı gençlerimize tahsis ederek Türkiye’nin en güzel kütüphane binalarından birini inşa edeceğiz. O alanda yaptığımız çalışmalarla birlikte belediyemiz çeşitli binalarda hizmetini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin temsil ağırlama kısımlarını Taş Bina’da yapmayı planlıyoruz. Burası aynı zamanda bir müze bina olarak hizmet sunacak. Ve bugünden itibaren de ismini Büyükşehir Belediyesi Taş Bina olarak takdim ediyoruz.” dedi. Binanın 1917 yılında Mimar Muzaffer tarafından imalatına başlandığını ve 1922 yılında tamamlanarak uzunca bir süre Kız Muallim Mektebi olarak hizmet verdiğini kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: “Sonrasında da Selçuk Üniversitesi rektörlüğü olarak hizmetine devam etmiş, ecdat yadigarı tarihi bir bina. Restorasyon çalışmalarına başladık. İnşallah tamamlandığında Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gelen misafirlerimizi burada Konyalılar adına ağırlayacağız. Sunum merkezimiz ve müzemizle birlikte de Konya’ya gelenlerin Konya’yı tanıdıkları bir bina inşa etmiş olacağız” dedi.

"Taş bina Konyalılara önemli hizmetlerde bulunacak"

Bu binayla birlikte Konya’da büyük bir dönüşüm inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, “Özellikle binamızın bulunduğu alana komşu olan Alaaddin Caddesindeki bütün binaların cephe iyileştirme projesini tamamlamak üzereyiz. Birinci etap tamamlanmıştı, ikinci etap da en kısa sürede bitirilerek hizmete sunulmuş olacak. Yine Mevlana Caddesi’nde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Eski Tekel Binası olarak bilinen yer Büyükşehir Belediyemizin mülkiyetine geçti. Orada da en kısa sürede bir projeye başlayacağız. Mevlana Caddesi’nde bir düzenleme gerçekleşecek. Yeraltı Çarşı ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Nihayet Mevlana Meydanı’na bakan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’daki çalışmalarımız da inşallah yıl sonu itibariyle büyük oranda tamamlanmış olacak. Böylece Konya’mıza gelen ziyaretçilerimizi tarihi dokuya uygun, tarihi mirasa uygun şekilde misafir etmeyi arzu ediyoruz. Bundan sonra Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’nın da Konyalılara önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, daha sonra binada incelemelerde bulunarak restorasyon çalışmalarını başlattı.