Başkan Altay: “Büyük ve güçlü bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ilgın’da esnafla bir araya gelerek Büyükşehir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binasının açılışını yaptı.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ilgın’a kazandırılan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, “Titiz çalışmalar sonucunda Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın destekleriyle ortay çıkarılan projeleri gururla hayata geçiriyoruz. Her daim ilçemizin yanında olan başkanımıza şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz, modern bir ilçe tarım müdürlüğü hizmet binasının ilçeye kazandırılmasında emeği geçen başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederek, yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Ilgın’a 730 milyon liralık yatırım

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren ilçelerin altyapı ve üstyapı standartlarını yükseltmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. 2018 yılından bugüne kadar Ilgın’a yaptıkları işlerin toplam bedelinin güncel fiyatla yaklaşık 730 milyon lirayı bulduğunu kaydeden Başkan Altay, “Ilgın Konya’nın tarım ilçelerinden birisi. Bugün de İlçe Tarım Müdürlüğü binasının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm bu hizmetlerin Ilgın’ımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Türkiye , dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olacak"

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldığını, Ilgın’ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en yüksek desteği vereceğine inancının tam olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Biz de sizlerden aldığımız desteğin hakkını vermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Her yıl bir eksiği tamamlayarak Ilgın’ı Konya’nın en önemli ilçelerinden birisi yapmak için çaba sarf ediyoruz. Sizler bizlere destek olduğunuz sürece, ülkemizi büyük ve güçlü bir ülke yapmak adına gece gündüz çalışacağız, gayret edeceğiz. Türkiye artık sadece bölgesinde güçlü bir ülke değil, dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olacak. Bundan şüphemiz yok” diye konuştu.

"Biz eserlerimizle konuşuruz"

Programa katılan AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Tahir Akyürek, “Şehirlerimize gidiyoruz, beldelerimize gidiyoruz. Bizim hizmet kervanımızın dışında hizmet götüren herhangi bir topluluk var mı? Yok. Hamdolsun biz eserlerimizle konuşuyoruz. Yaptıklarımızı anlatıyoruz. Bundan sonra yapacaklarımızın teminatı olarak bu eserleri ortaya koyuyoruz. Açılışını yaptığımız tesisimizin hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Ilgın İlçe Tarım İl Müdürü Veli Uğur, AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ömer Apil ve MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok’un da yer aldığı açılışta konuşmaların ardından dualarla Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Ilgın esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen ve AK Parti Ilgın İlçe Teşkilatı’nda partililerle bir araya gelen AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi’ni (ASEM) de ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. AK Parti Konya Milletvekili Akyürek ve Başkan Altay, son olarak ilçeye kazandırılan ve yakında açılışı yapılacak Ilgın Kültür Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.