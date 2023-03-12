Başkan Altay: “Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi Konya’nın yeni markaları”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyük Sinan Mahallesinde yapımı devam eden Karatay Bilgehanesi ve Lise Medeniyet Akademisi inşaatını inceledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı devam eden Karatay Bilgehanesi ve Lise Medeniyet Akademisi inşaatında incelemelerde bulundu. Deprem bölgesinde çalışmaları devam ederken Konya’da başladıkları yatırımları sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Altay, Büyük Sinan Mahallesinde bodrum artı 4 kattan oluşan binada gençlerin ve çocukların derslerine katkı sağlamak istediklerini dile getirdi. Başkan Altay, “Gençlerimizin sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak atölyelerden oluşan böyle bir tesisi şehrimize kazandırmış oluyoruz. Amacımız, gençlerin nezih mekanlarda eğitimlerine devam etmelerini sağlayabilmek. Konya, yeni markalar kazanıyor. Bilgehaneler ve Lise Medeniyet Akademilerimiz de Konya Büyükşehir Belediyesinin yeni markaları. Hem merkez de hem de ilçelerimize Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesinin, merkez ve ilçelerde toplam 20 Bilgehane ve 5 Lise Medeniyet Akademisi aktif olarak faaliyet gösteriyor. Şu anda Bilgehanelerden 10 bin, Lise Medeniyet Akademilerinden 4 bin öğrenci faydalanıyor.