Başkan Altay Bilgehane hafızlık öğrencileriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde hafızlık hazırlık eğitimi alan ve Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu’nu kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklara bisiklet hediye ederek Bilgehanelerin bu konuda marka olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Altay, “İnşallah bu çocuklarımızın inşa ettiği Türkiye çok daha güçlü olacak. Müslümanların zulüm görmediği, rahat ettikleri bir dünya oluşacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehanelerde hafızlık hazırlık eğitimi alan ve Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu’nu kazanan öğrencilerle buluştu. Konya Büyükşehir Belediyesi Selahaddin Eyyübi Bilgehanesinde düzenlenen programda çocuklara bisiklet hediye eden Başkan Uğur İbrahim Altay, Hafızlık Hazırlık Kurslarının geldiği noktayı görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

“Bilgehanelerimiz marka oldu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye kazandırdığı yeni bir değer olan örgün eğitimle birlikte hafızlık yapma fırsatı için çocukların yoğun bir yarış içerisinde olduğunu kaydeden Başkan Altay, “2017’de hazırlık yapan 15 çocuğumuzdan 10’u sınavı kazanmıştı. Bu yıl da 120 çocuğumuz kaydoldu ve elhamdülillah onlardan 101’i bu hakkı kazanmış oldu. Tabii emeğin büyük kısmı onlara ve ailelerine ait ama Bilgehanelerimizin bu konuda marka olmasından büyük mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

“Bir hafız yetişir bir nesil değişir”

Uğur İbrahim Altay, “Sloganımız da çok güzel. ‘Bir hafız yetişir bir nesil değişir.’ İnşallah bu çocuklarımızın inşa ettiği Türkiye çok daha güçlü olacak. İnşallah bu çocuklarımızın inşa ettiği dünyada Müslümanların zulüm görmediği, rahat ettikleri bir dünya oluşacak. Buna inanıyoruz. Rabbim yollarını açık etsin. Tabii zor bir yolculuğa başlanıyor. Bu aslında bir başlangıç. Tüm anne ve babalara da teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Böyle bir sünneti devam ettiriyorsunuz. İnşallah çocuklarımızın hepsi hafızlığı kazanarak aynı zamanda Türkiye’nin en iyi okullarında okuyarak Türkiye’nin yarınlarını inşa edecekler” diye konuştu.

“Hafızlık Projesi” çerçevesinde 2017 yılından bu yana hafız yetiştirme programı uygulayan Bilgehaneler, projede 291 öğrenciyi hafızlık okullarına hazırladı ve bunlardan 250’sini Hafızlık İmam Hatip Ortaokullarına yerleştirerek önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Atabey Gençlik Projesi çatısı altında şehrin çocuklarına hizmet veren Bilgehaneler, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinlikler düzenliyor.