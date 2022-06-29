Başkan Altay: “Amacımız vatanını, milletini seven bireyler yetiştirebilmek”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni hizmet vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi Yavuz Sultan Selim Bilgehanesi’ni ziyaret ederek yaz etkinliklerine katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Yavuz Sultan Selim Bilgehanesi’nde öğrencilerle buluştu. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgehanelerde yaz dönemi etkinlikleri dolu dolu içeriklerle devam ederken Başkan Altay kısa süre önce Meram bölgesinde hizmete giren Yavuz Sultan Selim Bilgehanesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Sınıflarda işlenen derslerde öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, “Atabey Gençlik Projesi” çerçevesinde binlerce çocuğa hizmet verdiklerini belirterek, bu yıl okulların açık olduğu dönemde şehir merkezinde 11, ilçelerde 6 olmak üzere toplam 17 Bilgehanede 20 bin öğrenciye eğitim verdiklerini ifade etti.

Sadece yaz etkinlikleri için 6 bin kayıt

Başkan Altay şöyle devam etti: “Yaz dönemimde de özellikle Kuran-ı Kerim ağırlıklı ama bunun yanında Matematik, sosyal ve çeşitli etkinliklerin olduğu dersler için şu an için 6 bin kayıt aldık. Çocuklarımıza dinini öğreteceğimiz, milli-manevi duygularını güçlendireceğimiz programlar gerçekleştiriyoruz. Meram bölgemizdeki Yavuz Sultan Selim Bilgehanesi de yeni hizmet vermeye başladı. Özellikle ilk açıldığı anda iki saat içerisinde kayıtların dolması ne kadar büyük bir ihtiyacı karşıladığımızın göstergesidir.”

2024 yılına kadar Bilgehane sayısını 25’e, eğitim verdikleri öğrenci sayısını da 40 bine çıkarmayı arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Tüm Konyalılara bize gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ediyoruz. Amacımız vatanını, milletini seven, ailelerine faydalı bireyler yetiştirebilmek. Biz bunun için Bilgehanelerimizde gerekli ortamları hazırlıyoruz” diyerek ailelere çocuklarını Bilgehanelere kaydettirmesi çağrısında bulundu.

Konya’da 4. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilere milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinlikler düzenleyen; 4. sınıflar için hafızlık hazırlık programı ve 8. sınıflar için LGS hazırlık programı ile öğrencileri YARINLARA hazırlayan Bilgehaneler, eğitim desteği konusunda önemli bir görev icra ediyor.