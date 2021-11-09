Başkan Altay: "Akyokuş’un çehresi değişecek"

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akyokuş bölgesinde Akyokuş Kasrı ve palye düzenleme çalışmalarını hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyokuş’ta yapılacak Akyokuş Kasrı ve palye düzenlemesiyle Konya yeni bir cazibe alanına kavuşacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın en gözde mekanları arasında bulunan Akyokuş Tepesi’nin Konyalıların ve Konya’yı ziyarete gelenlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden olduğunu söyledi. Akyokuş’ta başlattıkları çalışmayla bölgeyi tekrar cazibe alanı haline getirmeyi arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Akyokuş’ta ilk olarak palye düzenleme çalışmalarımızı başlattık. Burada yürüyüş yolları, kafeteryası, seyir terasları ve şelalelerden oluşan bir konseptle bölgeyi ziyarete gelenlere görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Palye düzenlemesinin hemen karşısında, mevcut Konya Mutfağı’nın bulunduğu alanda da Akyokuş Kasrı ismiyle bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Başkan Altay, “İçerisinde restoranlar, dinlenme alanları, toplantı salonları, seyir noktası, oyun alanları, çocuk mutfak atölyesi, mutfak müzesi, sergi alanlarından oluşacak Konya’ya yakışır bir çalışmayı hayata geçireceğiz inşallah. Hem Akyokuş Kasrı hem de palye düzenlemesi ile bölgenin çehresi değişecek. Konya’yı ziyarete gelenlerin görmeden gitmeyeceği yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Akyokuş 1. etap palye düzenlemesinde; 21 bin metrekare yürüme platformu, satış birimleri, kafeterya, seyir terasları ve şelaleler yer alacak. Akyokuş Kasrı ise; Konya Mutfağı, Kafem, dinlenme alanları, toplantı salonları, seyir noktası, oyun alanları, Çocuk Mutfak Atölyesi, Mutfak Müzesi, sergi alanları ile 11 bin 200 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek.