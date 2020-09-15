Başkan Altay: “Ahilik medeniyetimizin çok önemli bir kurumudur”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahilik Teşkilatı’nın erdemli, ahlaklı ve inançlı esnaf kitlesi yetiştiren medeniyetimizin çok önemli bir kurumu olduğunu belirterek, bütün esnafların Ahilik Haftası’nı kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Altay mesajında dokuzuncu ve onuncu asırdan başlayarak İslam’la şereflenen milletimizi dünya hakimiyetine götüren başarı hikayesinin en önemli unsurlarından birinin iktisadi yapıda oluşturdukları devrim niteliğindeki düzenlemeler olduğunu belirtti. Başkan Uğur İbrahim Altay bu düzenlemelerin kaynağında Ahilik kültürü ve Ahilik Teşkilatı yattığını ifade ederek, “Savaş hukukunda dahi adaleti ön plana alan ecdadımız ekonomi ve ticaret altyapısını inancından aldığı ahlaki erdemlerle donatmıştır. Ahilik Teşkilatı; kardeşliği, birliği, hakça paylaşmayı, adil ve ahlaklı olmayı şart koşan dünyanın ilk büyük sivil toplum teşekkülüdür. Asıl adı Nasîrüddin Mahmûd olan Ahi Evran’ın Anadolu’daki ilk durağı Konya’dır. Hazreti Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin çağdaşı olan Ahi Evran; ilim, kültür ve medeniyet şehri Konya’dan büyük ilham almıştır. Temelini Konya’da attığı Ahilik Teşkilatı’nı Kayseri’de güçlendirmiş, Kırşehir’de olgunlaştırmıştır. Selçuklu ve Osmanlı döneminin erdemli, ahlaklı ve inançlı esnaf kitlesi bu ihlaslı çalışmaların ürünüdür. ‘Halka hizmet etmenin Hakka hizmet etmek’ anlamına geldiği bilinciyle yetişen genç esnaflar tüm dünyayı kucaklayan medeniyet kubbemizin ayaklarından birini oluşturmuşlardır. Günümüzde tüm dünyada uygulanan çırak-kalfa-usta eğitim modeli Ahilik Teşkilatı ile var olmuştur. Eline, diline ve beline sahip olan; alnı açık, eli açık, sofrası açık, yardımsever, paylaşımcı ve hakkı gözeten ticaret erbabı yetiştirmeyi hedefleyen Ahilik Teşkilatı, Osmanlı Devletinde Lonca Teşkilatı adıyla örgütlenmiş, Cumhuriyet Döneminde Esnaf, Sanayi ve Ticaret Odaları çatısı altında varlığını sürdürmüştür” dedi.

Başkan Altay açıklamasında, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hem Ahilik kültürüne hem de onu yaşatacak esnaflara büyük önem verdiklerini söyleyerek, “Esnaf odalarımızın başkanları ile sürekli bir araya geliyoruz. Fırsat bulduğumuz her ortamda şehir merkezindeki ve ilçelerimizdeki esnaflarımızı ziyaret ediyor; görüşlerini alıyor, fikirlerini dinliyor, şehrimizin geleceği için hep birlikte çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle başta Şeyh Nasîrüddin Mahmûd Ahi Evran olmak üzere, medeniyetimizin çok önemli bir kurumu olan Ahilik Teşkilatı’nın dünden bugüne ahirete irtihal eden tüm mensuplarına Allah’tan rahmet diliyorum. Esnaf ve ticaret erbabımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor; tüm esnafımıza sağlıklı, helal ve bol kazançlı bereketli günler diliyorum” şeklinde konuştu.