Başkan Altay 2023’ü Mevlana Yılı ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Hazreti Mevlana’nın ölümünün 750’nci yılı olan 2023 yılının Mevlana Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023’ün Hazreti Mevlana’nın vuslatının 750. Yılı olması nedeniyle Mevlana Yılı olarak kutlanması için genelge yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Büyük İslam alimi ve filozofu Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Konya’dan tüm dünyaya ve insanlığa yayılan sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışının sınırları ve çağları aştığını belirten Başkan Altay, 2023’ün Hazreti Mevlana’nın ahirete irtihalinin 750’nci yılı olduğunu hatırlattı. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Mevlana felsefesini tüm insanlığa en güzel ve en doğru şekilde anlatmak maksadıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek tensipleriyle vuslatın 750’nci yıl dönümü olan 2023 yılının Mevlana Yılı olarak kutlanması kararı alındı. Bu çerçevede yıl boyunca Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılı olan ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çağa yön verecek 2023’ün, ülkemiz ve Konyamız açısından çok önemli bir yıl olacak. Vuslatın 750’nci yılı olan 2023 yılının Mevlana Yılı olarak kutlanmasını ilan eden Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Vuslatın 750. Yılı hayırlara vesile olsun inşallah” ifadelerini kullandı.