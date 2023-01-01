Başkan Altay 2022’nin son gününde iki ilçede vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022’nin son gününde Güneysınır Kapalı Pazar Yeri ve Düğün Salonu’nun temelini atarak Bozkır’ın mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Güneysınır’a yapacağı kapalı pazar yeri ve düğün salonunun temeli, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımıyla 2022’nin son gününde atıldı. Temel atma programında konuşan Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, “AK Parti belediyeciliği dönemimde ve Uğur İbrahim Altay başkanımız döneminde ilçemiz sürekli yenilik kazanıyor. Kendisinden Allah razı olsun. Ben kendilerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Güneysınır Kaymakamı Osman Sarı, ilçeye kazandırılan yatırımlar dolayısıyla milletvekillerine, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Güneysınır Belediyesi’ne teşekkür etti.

"İlçelerimizin eksiklerini gidermek için yoğun çalışıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçelerin eksiklerini gidermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, “O günden bugüne kadar Güneysınır’a 119 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Özellikle bu yıl altyapı konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Mahalle yollarımızı yaptık ve ilçe merkezimizi sıcak asfaltla buluşturduk. İnşallah Karasınır’da da eksik yerleri tamamlayarak Güneysınır’ımızı ilçe standartlarımızın en yükseği haline getirmeye çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

"Lavantanın burada ekonomik bir değer oluşturmasına çalışıyoruz"

Kendi Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde üç hedef koyduğunu hatırlatarak konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Birincisi altyapısı tamamlanan ilçeler. Altyapıyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sosyal tesis eksiklerinin giderilmesi. Bugün pazar yeri ve düğün salonunun temelini atıyoruz. Öncesinde yaptığımız şehir konağı ilçemize hizmet veriyor. Üçüncüsü ve en önemlisi de burada yaşayan insanlarımızın gelirinin artırılması. Onun için tarımsal destek konusunda çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Güneysınır’da 1 milyon 900 bin lavanta fidesi dağıttık. Lavantanın burada ekonomik bir değer oluşturmasına çalışıyoruz. Ayrıca sadece bu yıl ilçemize 6 milyon liranın üzerinde tarımsal destekte bulunduk. İnşallah tüm bu yapılanlarla birlikte burada yaşayan insanlarımızın gelirlerinin artacağına inanıyoruz” dedi.

"İlçelerimiz her gün daha da güzelleşiyor"

Güneysınır’da iki önemli tesisin temelini attıklarını kaydeden Başkan Altay, “Birincisi pazar yerimiz. Daha önce yapılan pazar alanı bir tekstil atölyesine dönüştürüldü. Şu anda istihdama ve ülke ihracatına katkı sağlıyor. Burada yapacağımız Pazar yeri de bölgemize hizmet edecek. Bununla birlikte düğün salonu inşaatına da başladık. Toplamda 20 milyon liralık bir yatırımın temelini hep birlikte atıyoruz. Bu hizmetlerin yapılmasında tüm milletvekillerimizin emeği var. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçe belediye başkanımız, AK Parti ve MHP ilçe başkanlarımız ve il teşkilatımız hep birlikte gayret ediyoruz. İlçelerimiz her gün daha da güzelleşiyor, yenileniyor. Biz de bu işleri yapmanın gururunu taşıyoruz. Pazar yeri ve düğün salonumuzun hayırlar getirmesini diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Siz desteğe, biz hizmete devam edeceğiz"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise, yılın son gününde hayırlı iki hizmetin temelini attıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz temel atma ve açılış yapmakla iftihar ediyoruz. Başkaları gibi sadece laf üretmiyoruz. Sadece bu iki hizmet 20 milyon lira. 1960’lı yıllarda Güneysınır’ı hatırlıyorum. Burası adeta bir köydü ama şimdi sıcak asfaltıyla, şehir konağıyla çok gelişti. Siz destek vermeseydiniz biz yapamazdık. Aynı desteği Allah’ın izniyle 2023’te de Cumburbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na vereceksiniz. Siz desteğe biz hizmete devam edeceğiz.” Konuşmaların ardından 20 milyon liraya mal olacak Güneysınır Kapalı Pazar Yeri’nin ve Düğün Salonu’nun temeli dualarla atıldı.

Başkan Altay Bozkır’ın mahallelerini ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 2022’nin son gününde Bozkır’a bağlı; Harmanpınar, Sorkun, Dereköy, Çağlayan ve Sarıoğlan mahallelerini de ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yılın son gününü hemşehrileriyle geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Altay, ilçelerin daha fazla kalkınması ve gelişmesi için 2023 yılında da gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Her iki ilçedeki programa da; AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti Güneysınır İlçe Başkanı Mehmet Karaman ve AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven de katıldı.