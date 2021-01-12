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Başkan Akkaya’dan yerel gazete ve radyolara ziyaret
Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ilçede faaliyet gösteren yerel gazete ve radyoları ziyaret etti.
KONYA 12.01.2021, 13:32
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Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ilçede faaliyet gösteren yerel gazete ve radyoları ziyaret etti.
Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki yerel gazeteleri ve radyoları ziyaret ederek, çalışanların gününü kutladı.Gazetecilik mesleğinin bir nevi kamu görevi olduğuna dikkat çeken Başkan Akkaya “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüz kutlu olsun. Allah sağlıcakla daha nice güzel günler kutlamayı nasip etsin. Basın; vatandaşımızın gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini; ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde yerine getirmelidir. Bu kapsamda yaptığınız çalışmalarınız ve gayretleriniz için sizleri tebrik ediyor, tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyorum” dedi.
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