Başkan Akkaya’dan başarılı sporcuya hediye

Katıldıkları şampiyonalarda derece yapan halterciler ve antrenörleri Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı ziyaret etti. Başkan Akkaya, Halter Şampiyonasında 59 kilogramda Türkiye ikincisi olan Hatice Karagöz’ü başarılarından dolayı çeyrek altınla ödüllendirdi.

6-10 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Halter Federasyonu’nca Afyonkarahisar ilinde yapılan Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda Nuran Yalçın 87 kiloda Gençler Türkiye Şampiyonu, 14-19 Haziran tarihleri arasında Bursa’da Türkiye Halter Federasyonu’nca düzenlenen U15 ve U17 Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası’nda Hatice Karagöz de 59 kilogramda Türkiye 2.’si oldu. Başkan Akkaya’yı ziyaret eden başarılı sporcular; kulüplerine ve kendilerine verdiği destekler için Salih Akkaya’ya teşekkür ederek, 1 Ağustos’ta açılacak olan milli takım kampıyla ilgili bilgiler verdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Her branşta başarı çıtanızı üst hedeflere taşımanızdan gurur duyuyorum. Belediyemizin imkanları el verdiği sürece spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi. Akkaya, Bursa’da yapılan Halter Şampiyonasında 59 kilogramda Türkiye ikincisi olan Hatice Karagöz’ü başarılarından dolayı çeyrek altınla ödüllendirdi.