Başkan Akkaya’dan annelere çiçek

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Anneler Günü münasebetiyle şehir genelinde kurulan pazarları, parkları ve huzurevini ziyaret ederek buradaki kadınların Anneler Gününü kutlayıp çiçek verdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile birlikte Akşehir’deki Gazi Pazarı ve Yarenler Pazarı’ndaki alışveriş ve satış yapan hanımların Anneler Gününü kutlayıp onlara çiçek verdi. Başkan Akkaya’dan bu anlamlı günde çiçek alan hanımlar çok mutlu olurken bu güzel jesti için teşekkür etti. Başkan Akkaya, Akşehir Nasreddin Hoca Huzurevi, Hıdırlık Mesire alanını da ziyaret ederek buradaki hanımlara da çiçek verdi. Belediye zabıta ekipleri ve belediye görevlileri de şehrin çeşitli yerlerinde çiçek dağıtımını sürdürdü. Başkan Akkaya ve Başkan Çardaoğlu şehit ailelerinin evlerini de ziyaret ederek şehit anneleri ve babalarıyla sohbet edip, şehit annelerinin Anneler Gününü kutladı.

Başkan Salih Akkaya, “Anneler Günü münasebetiyle pazarlarımızdaki ve parklarımızdaki hanımlarımızın Anneler Günü’nü kutladık. Huzurevimize gidip oradaki annelerimizi ziyaret ettik. Ayrıca annelerimizin bu mutlu günlerinde, evlatlarını bağrına basamayan, onları kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı şehit annelerimizi ziyaret ederek onların acılarını bir nebze olsun unutturalım istedik. Annelerimizin hakkı asla ödenmez ve annelerimizin kıymeti sadece tek bir günle anlaşılamaz. Annelerimiz bizim her zaman başımızın tacıdır” dedi.