Başkan Akkaya: "Yaralar sarılıncaya kadar üzerimize düşen ne gerekiyorsa yapacağız"

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelerek evlere yerleştirilen depremzedelerle bir araya geldi.

Depremin ilk gününden bu yana yapılacak yardım çalışmalarını koordine eden Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından ilçeye gelerek evlere yerleştirilen depremzedelerin evlerine ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Akkaya; depremden etkilenen ailelere geçmiş olsun dileklerini iletirken, ziyaretlerde AK Parti Akşehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gülcü’de bulundu. Depremzede aileler sohbet eden ve ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Başkan Akkaya, depremzede çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Akkaya, “Yaralar sarılana kadar üzerimize düşen ne gerekiyorsa yapacağız. Depremden etkilenerek şehrimize gelen ailelerimize ziyarette bulunarak hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de istek ve taleplerini dinledik. Bu ailelerimiz için Akşehir Belediyesi olarak diğer kurumlarımız ve değerli hemşehrilerimiz ile birlikte elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.