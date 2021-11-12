Başkan Akkaya üniversiteli gençlerle buluştu

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Akşehir Meslek Yüksek Okulu Turist Rehberliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağı’nda öğrencilerle buluşan Başkan Akkaya’ya Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’de eşlik etti. Akşehir’in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler veren Başkan Akkaya; Akşehir’in gerçekten şehir kültürü olan bir kent olduğuna vurgu yaparak, “16 Türküsü ve 8 tane folkloru ile Akşehir birçok ilde bile olmayan kültürel zenginliklere sahiptir. Coğrafi işaretli Akşehir tandır Kebabı, Herse, Peynir Baklavası gibi özel lezzetlerimiz var. Akşehir’de gerçekten bir şehir havası var. Bazı misafirlerimiz şehrimizle ilgili olarak ‘Akşehir gerçekten adı gibi bir şehir’ derler” diye konuştu.

Öğrencilere bölümleri ile ilgili olarak, belediye çalışmalarında fırsat vermek istediklerini dile getiren Başkan Akkaya, turist rehberliği bölümü öğrencilerinin Akşehir’in tanıtımında ve gelen misafirlere rehberlik etmesi konusunda görüşme yapacaklarını kaydetti.

Selçuk Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş’ta bölüm öğrencileri için Akşehir’in tarihi ve kültürel değerlerini gezmeleri ve mesleki deneyimlerini artırmaları için Akşehir tanıtım gezisi düzenlediklerini belirterek, “İlerleyen zamanlarda bu öğrencilerimize Akşehir’i tanıtmak, gelen misafirlere gönüllü rehberlik etmeleri için görevler vereceğiz. Önce kendileri Akşehir’i tanıyacak, sonrada gelen misafirlere tanıtacaklar” dedi.

Başkan Akkaya; tanışma toplantısın ardından üniversiteli gençlerle bir hatıra fotoğrafı çektirdi.