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Başkan Akkaya tekne orucu tutan çocukların iftarına katıldı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya; en köklü Türk gelenekleri arasında yer alan ve yarım gün aç kalmayı gerektiren tekne orucu tutan Akşehirli çocukların iftarına katıldı.

KONYA 04.04.2022, 16:53
Başkan Akkaya tekne orucu tutan çocukların iftarına katıldı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya; en köklü Türk gelenekleri arasında yer alan ve yarım gün aç kalmayı gerektiren tekne orucu tutan Akşehirli çocukların iftarına katıldı.

Akşehir Müftülüğü A. Vahap Gazi Kur’an Kursu’nda 4-6 yaş grubu çocuklar için düzenlenen tekne orucu iftar ve sahur etkinliğine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın yanı sıra İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci’de katıldı. Kuran Kursu’nun bahçesinde ilk olarak öğleden sonra tekne orucuna başlayacak olan miniklerin sahur etkinliğine katılan Başkan Akkaya ve Müftü Müjdeci, çocuklara afiyet olsun deyip hayırlı sahurlar diledi. Daha sonra Kur’an Kursu hocaları ile birlikte kurs merkezinde oluşturulan Ramazan Sokağını gezen Başkan Akkaya ve Müftü Müjdeci, gece aileleri ile sahura kalkıp öğle ezanı ile iftar yapacak miniklerle sohbet etti.

Halk tabiriyle tekne orucu olarak tabir edilen yarım gün orucun minikleri oruç tutmaya teşvik ettiğini ve oruç ibadetinin güzelliklerini anlamalarına yardımcı olduğunu belirten Başkan Akkaya, “İlçe Müftülüğümüze bağlı A. Vahap Gazi Kuran kursunda 4-6 yaş grubu öğrencilerimizle beraberiz. Geçtiğimiz aylarda halkımızın, Müftülüğümüzün ve Belediyemizin destekleriyle bu caminin alt bölümü kuran kursu olarak hazırlandı. 4-6 yaş gurubu öğrencilerimizi burada ağırlıyorlar. Öğrencilerimiz burada halk tabiriyle tekne orucunu tutuyorlar. Sahurda aileleriyle beraber sahuru yaptılar, şimdi ise öğle namazıyla beraber iftarı açacaklar. Diğer gurup ise şimdi öğle namazıyla beraber sahuru bitiriyorlar. Akşam da inşallah evlerine döndükleri zaman aileleriyle beraber iftarlarını açmış olacaklar. Ben başta Müftü Hocam olmak üzere buradaki kuran kursu öğretmenlerimizi ve idarecilerimize tebrik ediyorum. Çocuklarımıza Ramazan bilincini, oruç bilincini aşılamış oluyorlar. Onları yormadan, böyle yarım gün olacak şekilde, güzel iftar ve sahurluklar hazırlayarak çocuklarımıza oruç ibadetini anlatmış ve benimsetmiş oluyorlar. Bizde Akşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca 3 gün oruç tutan yani birinci gün, ortasında, bir de arife günü ya da Kadir Gecesi günü oruç tutan 7-10 yaş gurubu öğrencilerimize puzzle hediyesi vereceğiz. İçinden çekilişle seçilen 100 kadar öğrencimize de Akıllı Saat hediye edeceğiz. Çocuklarımızda Ramazan bilincini oluşturmak üzere Akşehir Belediyesi olarak yapacağımız etkinliklerde olacak. Çocuklarımız için inşallah önümüzdeki hafta itibariyle hafta sonları Hacivat ile Karagöz oyunları, orta oyunları, Ramazan ve orucu konu alan güzel eğlenceli oyunlar tertip etmiş olacağız. Ben tekrar bu kursta emeği geçen başta Müftümüz olmak üzere tüm din görevlileri camiamızı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Yavrularımıza sağlık ve afiyetler diliyorum. Allah oruçlarını kabul etsin” diye konuştu.

Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci’de Başkan Akkaya’ya ziyareti için teşekkür ederek, “Kuran kursumuzu ziyaret edip bizleri destekleyen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu yapılan çalışmaların öğrencilerimizde dini anlayışların oluşması için elbette önemli katkıları olacaktır. Ben bu vesileyle tüm hemşerilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

Tekne orucu tutan minikler öğle ezanının okunmasıyla iftar yaparken başkan Akkaya ve Müftü Müjdeci öğrencilerin iftar duasına katılıp, onlara minik sahur davulları hediye etti.

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