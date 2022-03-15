Başkan Akkaya sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Tıp Bayramı münasebetiyle Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve hastaneleri ziyaret ederek, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Başkan Akkaya ziyaretleri kapsamında ilk olarak Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne giderek burada İlçe Sağlık Müdürü Muhammet Sait Yalçın’la görüştü. Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Allah daha nice günlere eriştirsin, bu güzel ve gayretli çalışmalarınızı da daim eylesin. Akşehirimiz’de bizler tıp camiamızın hizmetlerinden memnunuz. Akşehir halkı adına sizlere bu çalışmalar için teşekkür ediyorum. Özellikle pandemi sürecinde çok büyük fedakarca çalışmalar oldu. Bunu takdir etmemek mümkün değil, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Muhammet Sait Yalçın’da Başkan Akkaya’ya teşekkür ederek, “Biz de sağlık çalışanları olarak belediyemizin desteğini her daim yanımızda hissettik. Hem sağlık çalışanları adına hem de kendi adıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Akkaya, ziyaretleri kapsamında Akşehir Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneyi de ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.