Başkan Akkaya öğrencileri İndirim Kart konusunda bilgilendirdi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe nüfusunun 100 bine çıkarılması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek İndirim Kartı hakkında bilgiler verdi.

Akşehir Birlik Platformu tarafından 31 Aralık 2022’ye kadar Akşehir’in nüfusunun 100 bine çıkarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile Akşehir Birlik Platformu Başkanı ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu’ndaki öğrencilerle bir araya geldi. Toplantıda Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı’da hazır bulundu.

İkametgahını Akşehir’e aldıracak olan öğrencilere verilecek olan İndirim Kartının nasıl verileceği ve ne şekilde kullanılabileceği konusunda açıklamalarda bulunan Akşehir Birlik Platformu Başkanı ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, indirim yapan kuruluş ve firmaların artırılması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya da, yapılan bu çalışmalarla Akşehir’in nüfusunu 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini, bu nedenle öğrencilerinde öğrenim gördükleri bu şehre katkı sağlamak için ikametgahlarını Akşehir’e aldırarak destek verebileceğini söyledi. Başkan Akkaya, nüfusun 100 bine çıkması ile Akşehir’in birçok avantaj elde edeceğini, hükümetin il yapma konusu gündeme gelirse de 100 bin nüfusla Akşehir’in önemli bir kriteri aşacağını belirtti.

Başkan Akkaya, ikametgahlarını Akşehir’e aldırmakta sorun yaşayan öğrencilerin Belediyenin 444 9 153 telefonunu arayabileceklerini, ayrıca Özel Kalem Müdürlüğü’nden de gerekli desteği alabileceklerini kaydetti.

Toplantı sonunda Başkan Akkaya öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyip, sorularını yanıtladı.