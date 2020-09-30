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Başkan Akkaya mühendis, mimar ve müteahhitlerle buluştu

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SALİH AKKAYA, AKŞEHİR’DEKİ MÜHENDİS, MİMAR VE MÜTEAHHİTLERLE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI.

KONYA 30.09.2020, 16:58
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Başkan Akkaya mühendis, mimar ve müteahhitlerle buluştu

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir’deki mühendis, mimar ve müteahhitlerle istişare toplantısı yaptı.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıya Başkan Akkaya’nın yanı sıra Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili, Yapı Kontrol Müdürü Mehmet Tunçez, Akşehir’deki mühendisler, mimarlar, müteahhitler, belediye meclis üyeleri ve Akşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli katıldı. Zaman zaman farklı meslek gruplarıyla bu tür istişare toplantıları yaptıklarını söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, inşaat ve tekstil sektörünün Türkiye’de önemli ve dinamik bir sektör olduğuna değindi. Akşehir’in özellikle birinci deprem bölgesi olması nedeniyle, kentteki yapıların sağlam ve depreme dayanıklı olması gerektiğinin altını çizen Başkan Akkaya, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde işlerin daha hızlı şekilde çözümlenmesi için yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından Akşehir Belediyesi Harita Mühendisi Kadir Ceran İmar Uygulamaları, Akşehir Belediyesi İnşaat Mühendisi İlker Coşkun da Yapı Ruhsat Başvuruları ve Proje Uygulamaları konularında birer sunum yaptı. Toplantı, katılımcılarla yapılan karşılıklı istişare ile sona erdi.

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