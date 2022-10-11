Başkan Akkaya liseli gençlerle buluştu

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında başlattığı, gençlerin de Akşehir yönetiminde söz sahibi olmaları amacıyla ‘Teneffüs Buluşmaları’nda liseli gençlerle bir araya geldi.

Program çerçevesinde, bu yılki eğitim öğretim yılında ilk olarak Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi’ne giden Başkan Salih Akkaya, okul müdürü Cevat Bozgöz ve okul idarecileri tarafından karşılandı. Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı’nın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Akkaya ilk olarak teneffüste okul öğretmenleri ile buluştu. Öğretmenler odasında öğretmenlerin isteklerini dinleyip, sorularını yanıtlayan Salih Akkaya, öğretmenlerin öğrencileri işleyerek hayata hazırlayan çok kutsal bir mesleği yaptıklarına vurgu yaptı.

Öğretmenlerin ardından okul bahçesinde teneffüse çıkan öğrencilerle buluşan Akkaya, onlarla sohbet edip isteklerini dinledi. Akşehir Belediyesi ikram çeşmesinden de teneffüse çıkan öğrencilere sıcak çikolatalı süt ikramında bulunuldu. Akkaya öğrencilerin ısrarını kıramayıp bir süre onlarla bahçede top oynadı. Akkaya ve beraberindekiler daha sonra okul kantininde öğrencilerle çay içip onlardan gelen soruları yanıtladı. Akkaya; Genç Akşehir Kültür Sanat Eğitim ve Spor Merkezi (Genç AKSES Merkezi) ile yeni faaliyete geçecek olan kitap kafe hakkında öğrencilere bilgiler verdi.