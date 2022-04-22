Başkan Akkaya koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle belediye başkanlığı koltuğunu Tarık Buğra İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Beril Kırbıyıkoğlu’na devretti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; makam odasında Tarık Buğra İlkokulu Müdürü Osman Irgın, Sınıf Öğretmeni Ahmet Üzümcü, Rehberlik Öğretmeni Fatma Akın Göçer, makam koltuğunu devredeceği öğrenci Beril Kırbıyık, başkan yardımcılığı görevini üstlenecek okul öğrencileri Hiranur Dilber ve Yusuf Sarı’yı kabul etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle başkanlık koltuğuna oturan Beril Kırbıyık büyük heyecan yaşarken yapmak istediği projeleri anlattı. Küçük Başkan Kırbıyık; herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken, sokak hayvanları için barınak, çocuklar için daha çok yeşil alan ve oyun parkı ve kendi okul bahçeleri için asfalt yapımı istedi. Beril Kırbıyık; Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük’ü telefonla arayıp okul bahçeleri için asfalt isteğini de iletti. Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Hiranur Dilber ve Yusuf Sarı’da çocuklar için etkinlik, okullarına voleybol ve basketbol sahası yapımı ve yine okulları için masa tenisi masası isteklerinde bulundu. Başkan Akkaya talepleri aldıklarını belirterek belediye imkanları ölçüsünde talepleri değerlendireceklerini söyledi.

Tarık Buğra İlkokulu’nun Akşehirli ünlü yazar Tarık Buğra’nın ismini taşımasından dolayı önemli bir okul olduğuna vurgu yapan Başkan Akkaya; öğrencilere çok çalışıp başarılı birer bireyler olmalarını öğütleyerek, bunun içinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Küçük Başkan Beril Kırbıyık ve öğretmenleri ile bir süre sohbet eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye çalışmaları ve belediye görevleri hakkında bilgiler verdikten sonra Beril Kırbıyık, Hiranur Dilber ve Yusuf Sarı’ya akıllı kol saati armağan etti.

Akşehir Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocuklar için Cumartesi ve Pazar günü Nasreddin Hoca Stadyumu’nda çok güzel etkinlikler ve gösteriler hazırladıklarını söyleyen Başkan Akkaya, tüm çocukları bu etkinlik ve gösterilere katılmaya davet etti.