Başkan Akkaya dikiş nakış kursiyerleriyle bir araya geldi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçedeki açılan dikiş nakış kursiyerlerini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçede yaşayan herkesin şehrin yönetiminde söz sahibi olabilmesi amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitimi Merkezi’ne bağlı olarak Akşehir Hüseyin Tekiner İlkokulu binasında açılan dikiş nakış kursundaki hanım kursiyerleri ziyaret eden Başkan Akkaya, hanımların yaptıkları el emeği göz nuru çalışmaları inceleyerek idarecilerden de bilgiler aldı. Başkan Akkaya ayrıca kursiyer hanımların Akşehir’de yapılmasını istedikleri hizmetleri, projeleri ve talepleri dinledi.

Başkan Akkaya’nın ziyaretine; Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Tunçez, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı, Hüseyin Tekiner İlkokulu Müdürü Muhammet Çakır ve AK Parti Akşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gülcü’de eşlik etti.

Kurs gören hanımların ardından ilkokulda öğrenim gören çocukların sınıflarını ve anasınıfını da ziyaret eden Başkan Akkaya, çocuklara kek ve meyve suyu ikramı yaptı. Çocuklara bol bol kitap okuma, düzenli ve disiplinli çalışma tavsiyesinde bulunan Başkan Akkaya onların isteklerini de dinledi.