Başkan Akkaya depremzede öğrencilerle buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle aileleriyle birlikte Konya’nın Akşehir ilçesine gelerek eğitimlerine devam eden depremzede öğrencileri, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya öğrenim gördükleri okullarında ziyaret etti.

Akşehir Süleyman Şah İlkokulu ile Akşehir Hacı İbrahim Veli Ortaokulu’nda öğrenim gören depremzede öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Başkan Akkaya, onlarla sohbet edip isteklerini dinledi. Öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Akkaya, onlarla tek tek ilgilenip, ikinci eğitim öğretim yılı için başarılar diledi. Başkan Akkaya’nın ziyaretlerine Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu eşlik etti.

Depremzede öğrencilerin büyük bir felaketi atlatıp, Akşehir’de eğitim öğretim hayatlarına başladığını belirten Başkan Akkaya, “Bu öğrencilerimiz için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Onlara yaşadıkları travmayı unutturup, inşallah çok başarılı bir şekilde eğitim öğretim hayatlarına devam ettirerek geleceğin başarılı bireyleri olmaları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve öğretmenleriyle birlikte çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.