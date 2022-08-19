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Başkan Akkaya asfaltlama çalışmalarını inceledi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Şarlak Paşa Caddesi üzerinde belediye tarafından başlatılan sıcak asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

KONYA 19.08.2022, 16:53
Başkan Akkaya asfaltlama çalışmalarını inceledi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Şarlak Paşa Caddesi üzerinde belediye tarafından başlatılan sıcak asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Akşehir’in içme suyu yenileme çalışmalarının ardından büyük bölümünün sıcak asfaltla buluşacağını kaydeden ve Şarlak Paşa Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmasının devam ettiğini belirten Başkan Akkaya, “Bu caddemizde içme suyu yenile çalışması olmadığı için burada asfaltlama çalışmalarına başladık. İçme suyu yenilemesi projemizin ihalesi de yüzde yüz Avrupa Birliği’nden hibe şeklinde olmak üzere 8 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Her bir sokak ve caddede içme suyu şebekesi yenilendikçe o bölgelerde de sıcak asfalt kaplama çalışmalarına başlayacağız. Bu yıl inşallah şehrimizin ana arterlerinde içme suyu yenileme çalışmaları ve sonrasında da sıcak asfalt çalışması yapılmış olacak. Bu caddemiz içme suyu yenileme çalışmasına dahil olmadığı için sıcak asfalt çalışmasını başlattık. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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