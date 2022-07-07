Balkanlar’da Genç KOMEK heyecanı

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nun Balkanlar’da düzenlediği yaz etkinliklerine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Yüz yüze eğitimlerle misafir edilen öğrenciler; Kur’an-ı Kerim’den değerler eğitimine, geleneksel Türk sanatlarından spor eğitimlerine kadar dolu dolu bir yaz dönemi geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu tarafından Balkanlar’da düzenlenen etkinliklere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya merkezde ve 28 ilçede yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerle 53 binden fazla öğrencinin katılımıyla eğitimlere başlarken, gönül coğrafyamız Balkanlar’da da Genç KOMEK heyecanı yaşanıyor. Kuzey Makedonya’da Üsküp, Kosova’da Prizren, Bosna Hersek’te Kiseljak, Kreşevo, Zenica ve Travnik’teki KOMEK merkezlerinde öğrenciler; Kur’an-ı Kerim’den değerler eğitimine, geleneksel Türk sanatlarından el sanatlarına, okçuluktan ilk yardıma, spor faaliyetlerinden sosyal etkinliklerle ve gezi programları ile dolu dolu bir yaz dönemi geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Genç KOMEK iş birliğinde düzenlenen Yaz Okulu Eğitimleri, 12 Ağustos’a kadar devam edecek.