Balkan şampiyonu olan Konyalı milli güreşçi, sözünü tuttu

Konyalı milli güreşçi Cihat Dur, Yunanistan’da düzenlenen Balkan Gençler Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’ye 57 kilo serbest stilde altın madalya kazandırdı.

Yunanistan’ın İskeçe şehrindeki Başkonsolos Ömeroğlu İskeçe Amiridis Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada Türk milli güreşçiler serbest stil, greko-romen ve kadınlarda takım halinde şampiyon oldu. Türkiye ile birlikte Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Kosova’nın da katıldığı şampiyonada milliler greko-romen stilde 6 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya, kadınlarda ise 8 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya, serbest stilde ise 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım olarak Balkan şampiyonu oldu. Türkiye, şampiyonada 20 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 30 madalya birden elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye’ye altın madalya kazandıran isimler arasında Konyalı milli güreşçi Cahit Dur da yer aldı. Milli takımı U15 serbest stilde temsil eden Dur, 57 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Halen Antalya Güreş Eğitim Merkezi’nde eğitim hayatını sürdüren 15 yaşındaki Beyşehirli milli sporcu Dur, şampiyonaya hazırlanırken ilk hedefinin Balkan şampiyonluğu olduğunu ve Türkiye’ye madalya kazandırmak istediğini belirtmişti. Başarılı milli güreşçi altın madalya alarak sözünü tutmuş oldu.